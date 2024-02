„A poliamoria nem való mindenkinek” – érintettek mesélnek a többszerelműség örömeiről és buktatóiról

Az etikus nem monogám kapcsolat (ENM), vagy más néven poliamoria nem való mindenkinek – erre hívta fel a figyelmet a legtöbb érintett, valamint arra, hogy az önismeret és a jó kommunikáció kulcsfontosságú a harmónia megőrzéséhez. A The Guardian kérésére 271 olvasó osztotta meg tapasztalatait a többszerelműségről. Mutatjuk, véleményük szerint hogy lehet egyszerre több ember előtt kinyitni a szívünket – és az ágyunkat.

A poliamoria nem való mindenkinek. Fotó: Getty Images

„Meg kell tanulnod kezelni a féltékenységet”

Az ausztrál Mel például már három éve él poliamor kapcsolatban az úgynevezett elsődleges partnerével, és mindkettőjüknek van más szeretőjük is, akit nyíltan vállalnak egymás előtt. „Az egyetlen szabály, amelyet lefektettünk, hogy más partnerekkel kizárólag védekezés mellett szexelhetünk. Minden más megbeszélés kérdése, rugalmasak vagyunk” – mesélte.

A nő szerint sok mindent el kell engednie az embernek, ha etikus nem monogám kapcsolatban szeretne élni – elsősorban a versengést és az összehasonlítgatást. Emellett meg kell tanulni kezelni a féltékenységet is, „de nem úgy, hogy meggyőzöd magad arról, hogy te vagy a legmenőbb, legvonzóbb, legjobb ember, akivel a partnered valaha is találkozott”. Fontos, hogy biztonságos és kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot kell kialakítani.

Az igazán jó párkapcsolat egyik legfontosabb összetevője a kölcsönös bizalom. Azonban amilyen nehéz elnyerni valaki bizalmát, legalább olyan könnyű eljátszani azt. Mutatjuk, miért fontos a bizalom, és hogyan építheted ki.

„A kapcsolatodnak sziklaszilárdnak kell lennie”

A szingapúri Jared már 11 éve él házasságban, és egy éve döntöttek úgy a feleségével, hogy „kinyitják” kapcsolatukat – habár még mindig nagyon szerelmesek voltak egymásba, és szexuális életük is határozottan jó volt. „Egy évtized után viszont már kezdett minden rutinná és elavulttá válni, és egyszer csak eljátszottunk a gondolattal, hogy egy harmadik személy is lehetne az ágyunkban” – fogalmazott.

Mint mesélte, kezdetben szerepjátékokkal tesztelték, hogy ez a fantázia valóban izgatja-e mindkettőjüket, később a nő már szexcsetelt másokkal. „Apránként feszegettük a határokat, míg végül úgy éreztük, készen állunk arra, hogy fizikailag is beengedjünk valakit az ágyunkba.”

A férfi rámutatott arra, hogy egyébként nem könnyű olyan harmadik félt találni, aki a pár mindkét tagjával kompatibilis, ráadásul számos kellemetlenséget is okozhat az általánostól eltérő életstílus. A legfontosabb azonban Jared szerint az, hogy csak egy olyan kapcsolatot szabad megnyitni, amely egyébként sziklaszilárd, és ezt a lépést a megfelelő okoknak kell vezérelniük. „A szexuális életünk azóta teljesen átalakult, az egymás iránti vonzalmunk fokozódott, kapcsolatunk pedig tovább erősödött ezáltal” – újságolta.

„A nemi betegségeket nem szabad félvállról venni”

Egy névtelenül nyilatkozó norvég nő arról számolt be, hogy bár ő a monogámia híve, nem zárkózik el attól, hogy a párjának akár több partnere is legyen rajta kívül. Mint mondta, ezzel biztosíthatná, hogy elegendő ideje maradjon mindenre, közben viszont nem kellene azon aggódnia, hogy elhanyagolja a szerelmét. Bár jelenleg a választottja is inkább a monogámiát részesíti előnyben, a nő azért reménykedik benne, hogy ez idővel változni fog.

Nem bánnám a nyitott kapcsolatot. Akkor nem kellene a tökéletességre törekednem, mert többen dolgoznánk azon, hogy a partnerem igényeit kielégítsük. Most persze igyekszem mindent megadni neki, amire csak vágyik, ezt a helyzetet sokkal stresszesebbnek tartom, mint egy nyitott kapcsolatot. Nagy felelősség, ezért ha a jövőben mégis meg akarná nyitni a kapcsolatunkat, örülnék neki. Az egyedüli kikötésem az lenne, hogy az óvszer használata mellett is rendszeresen részt vegyünk tesztelésen, a nemi betegségeket ugyanis nem szabad félvállról venni” – írta a nő.

„Előfordulhatnak fájdalmas félreértések”

A Sydney-ben élő Prue pedig azt mesélte, hogy egy korábbi házassága nem bírta ki, hogy 9 év után nyitottá vált a kapcsolat, az elmúlt 6 évben azonban egy olyan férfivel él, akivel az első naptól kezdve beleegyeztek a poliamoriába.

„Három másik partnerem van, két férfi és egy nő, akikkel 5, 2 és 1 éve találkozgatok. De a párom is együtt jár egy csodálatos nővel. Szerencsések vagyunk, hogy mindenki kijön mindenkivel, gyakran töltünk időt mindannyian együtt. Bár történtek már fájdalmas félreértések, igyekszünk a nagyobb kihívást jelentő helyzeteket is a fejlődés lehetőségének tekinteni” – emelte ki.