„Két évig külön hálószobában aludtunk”

„28 éves voltam, amikor megismertem Claudiát, egyszerűen nem tudtam levenni róla a szememet” – kezdte beszámolóját a most 62 éves Peter. A férfi a The Guardiannak úgy nyilatkozott, exfeleségével több mint 30 évig voltak házasok, és hosszú évtizedekig semmi gondjuk nem volt a hálószobában. Amikor például beköltöztek az első közös otthonukba, az első néhány hónapban minden helyiségben szexeltek, szinte mindennap. „A szex mindig is fontos részét képezte a kapcsolatunknak, még akkor is, amikor Claudia terhes volt, és akkor is, amikor már megvolt a három gyerekünk. Mindig szakítottunk rá időt. Szerencsém voltam, hogy találkoztam valakivel, akinek hasonlóan nagy volt a szexuális étvágya, mint nekem” – mesélt Peter.

Miért alszik ki az egykor tomboló tűz?

Peter és Claudia három éve vált el. Elmondásuk szerint az utolsó években jelentősen kihűlt az ágyuk, és mivel egyre többet vitatkoztak, egyre nehezebben közeledtek egymáshoz vágyódással. „Kapcsolatunk utolsó két évében külön hálószobában aludtunk” – jegyezte meg Peter, akinek azóta új párja van, akivel heti 1-2 alkalommal bújik ágyba.

A most 61 éves Claudia azt mondta, hogy a Peterrel együtt töltött 30 év alatt megtanulta, hogy a szerelem és a szex fontos része ugyan egy kapcsolatnak, de nem képes arra, hogy önmagában egyben is tartsa azt. „A házasságunk azért ért véget, mert nem voltak közös érdeklődési köreink, így a vége felé rengeteget veszekedtünk azon, hogy mit csináljunk a szabadidőnkben, de a pénzügyeinken is – és tulajdonképpen mindenen – vitáztunk. A szexuális életünk valóban jó volt, de csak addig, amíg el nem kezdtünk veszekedni” – emlékezett vissza a nő.

Többféle oka is lehet annak, hogy elmúlik a szerelem. Fotó: Getty Images

„Már nincs meg a kémia, csak a barátság”

A most 30 éves Zara 10 évvel ezelőtt ismerte meg Medhit, akivel aztán a szüzességét is elveszítette. Kapcsolatuk nagyjából 4 évig tartott, és az ágyban viszonylag jól működtek együtt. Zara azonban máshová költözött és nem akart belemenni egy távkapcsolatba – Medhi hiába mondta neki, hogy próbálják meg. Az elválás tehát nem sikerült túl békésen, néhány éve azonban ismét felvették egymással a kapcsolatot. Már mindkettőjüknek új párja van, de azt mondják, egy cseppet sem kínos, hogy ők időnként találkoznak. „Nem érzek már semmi kémiát, ez inkább csak barátság” – fogalmazott Zara.

Zara figyelmes szeretőként emlékszik vissza Medhire, azonban az új tapasztalataival összehasonlítva nem a vele töltött évek jelentették a legjobb szexuális élményét. A nő az új kapcsolatáról azt mesélte, hogy kicsit több benne a tűz és a szenvedély, amelyet szintén nagyon fontosnak tart a gyengédség mellett. „Sokat kísérletezünk új pózokkal és szexjátékszerekkel is. Ezeket Medhivel nem csináltuk” – magyarázta.

A felnőtt élet és a szülővé válás kihívásai a legtöbb párkapcsolatot próbára teszik. Előfordulhat, hogy a szerelmesek idővel elidegenednek egymástól. Ez fokozottan igaz akkor, amikor az egyik fél úgy érzi, egész életét a másik boldogságának szentelte, az ő vágyaival azonban nem törődik senki.

Barátság extrákkal

A 24 éves Rudy és a 26 éves Lewis 18 hónap együttlét után, év elején szakítottak, és egy ideig szóba sem álltak egymással. A közelmúltban azonban összefutottak egy buliban, és ismét fellobbant köztük a szikra. A szakítás oka az volt, hogy míg Rudy már nagyon korán szeretett volna megállapodni, addig Lewis titokban másokkal is ismerkedett. „Én egyszerűen nem voltam még felkészülve egy komoly kapcsolatra, ő viszont egy év után már az összeköltözésről beszélt” – magyarázta Lewis.

Most alkalmi szexpartnerek lettek, és ezzel jelenleg mindketten elégedettek. „Ez a felállás nyilván nem tart majd örökké, de még nem akarok visszatérni a társkereső alkalmazások világába, az ugyanis egy dzsungel” – fogalmazott Rudy. Hozzátette, egyáltalán nem célja, hogy ezzel magához láncolja, vagy visszaszerezze volt szerelmét, csupán örül annak, hogy még mindig működik közöttük a kémia. „Amíg mindketten nyitottak vagyunk, addig nem látok semmi rosszat ebben. 26 évesen még nem akarom lekötni magamat, inkább kiélvezem a szabadságomat” – tette hozzá Lewis.

