„Azt mondta, az exe jobb volt az ágyban. Azóta külön szobában alszunk”

A libidóra – az alvás mennyiségétől és minőségétől kezdve a rendszeresen szedett gyógyszerekig – számos tényező kihathat. A legtöbb esetben azonban valamilyen lelki oka van annak, ha a vágy alábbhagy. Sokszor előfordul például, hogy a párok egy-egy veszekedés során annyira megbántják egymást, hogy az ennek nyomán érzett fájdalom és keserűség a nemi életükre is rányomja a bélyegét. Így történt ez azzal a férfival is, aki a The Guardian szakértőjétől kért tanácsot.

„Nem akarok versenyezni a volt férjével”

„Már 20 éve együtt vagyunk a feleségemmel. Az első néhány évben igen aktív szexuális életünk volt, azonban egyszer váratlanul, egy vita hevében közölte, hogy az előző férjével sokkal jobb volt a szex, mint velem. Azóta nem bújtunk össze. Azt hiszem, azért, mert ha lefeküdnénk egymással, akkor tudat alatt biztosan versenyezni akarnék a volt férjével” – kezdte kétségbeesett levelét az olvasó.

A férfi arra is kitért, hogy már próbált beszélni erről a feleségével, a nő azonban teljesen elzárkózott ennek lehetőségétől. Sőt: azóta már át is költözött egy másik szobába, állítása szerint azért, mert a férfi horkol, és emiatt nem tud pihenni. „Van még innen visszaút? Vagy már csak a továbblépés jöhet szóba?” – tette fel kérdését a levélíró.

„Van kiút a zsákutcából”

Az olvasó levélére Pamela Stephenson Connolly pszichoterapeuta válaszolt, aki a szexuális problémák kezelésére specializálódott. Mint írta, először is fontos mindenkinek tudatosítania magában, hogy az emberek hirtelen haragból gyakran mondanak meggondolatlanul olyan sértéseket, amelyeket nem gondolnak komolyan. Az ilyen mondatok egyetlen célja a saját haragjuk és fájdalmuk csillapítása, illetve a másik bántása, megalázása – nem véletlenül létezik egy olyan mondás, miszerint „a legjobb védekezés a támadás”. Ezeket az odaszólásokat tehát sosem szabad véresen komolyan venni, és akármennyire is nehéz, próbáljuk meg elengedni a fülünk mellett dühös partnerünk mondandóját, amíg nem sikerül nyugodtabb hangnemben megbeszélni a gondjainkat.

A szakértő szerint a férfi által felvázolt helyzetben nem a feleség bántó kijelentése a legnagyobb probléma, hanem az, hogy a nő azóta sem hajlandó megbeszélni ezt, inkább ellökte magától párját és bezárkózott. A terapeuta szerint a külön hálószobába költözés sem a férj horkolása miatt történt valójában. Connolly úgy véli, a férfinak mindenképpen szakértői segítségre lenne segítsége ahhoz, hogy rendbe tegye az önértékelését, valamint megtanulja, hogyan tudna könnyebben komoly beszélgetést kezdeményezni visszahúzódott partnerével.

Valószínűleg egy párterápiának is nagy hasznát vennétek. Sokan jutnak zsákutcába a kapcsolatukban, aztán a többség egyszerűen visszavonul, és a problémák kijavítása helyett vállalja, hogy onnantól nyomorúságos élete lesz. Ne hagyd, hogy ez veletek is megtörténjen” – tanácsolta a pszichoterapeuta.

Hozzátette, szerinte fontos lenne, hogy a férj emlékeztesse a feleséget arra, hogy egykor mindketten élveztéték az együttléteket – egy kis munkával pedig újra vissza lehet hozni az intimitást a párkapcsolatba. Ehhez persze az kell, hogy a másik fél is nyitott legyen erre.

