Már embereken tesztelik a bőrrák elleni vakcinát

A melanóma gyógyítására jelenleg még műtétet, illetve néha sugárterápiát, gyógyszereket és kemoterápiát is alkalmaznak. A közeljövőben azonban remélhetőleg nem lesz szükség ilyen drasztikus megoldásokra, hiszen új mérföldkőhöz érkezett a bőrrák elleni oltás: több száz páciensen kezdték el tesztelni a készítményt – számolt be a fejlesztésről a The Guardian.

A melanóma meglévő anyajegyekből is kialakulhat. Fotó: Getty Images

mRNS technológia az alapja

Az oltóanyag – mely ugyanazt az mRNS-technológiát alkalmazza, amiért Karikó Katalin az orvostudományi Nobel-díjat kapta – a bőrrák leghalálosabb fajtája, a melanóma ellen készül, amely évente mintegy 132 ezer embert érint. A készítményt a tervek szerint személyre szabják majd minden páciens számára, hogy a rákos sejtekre irányítsa az immunrendszer figyelmét, amely ezután felveszi a harcot a tumorral. Emellett akár azt is megakadályozhatja, hogy visszatérhessen a betegség.

Az oltóanyag, mely most lépett a harmadik kísérleti fázisba, már a második fázis során ígéretes eredményeket mutatott: az oltottaknál 49 százalékkal kisebb volt a halál vagy rák kiújulásának az esélye. Most mintegy 1100 emberen próbálják ki a készítményt, mely a kutatók állítása szerint a melanóma mellett akár más ráktípusok – például a tüdő- vagy a veserák – ellen is bevethető lehet majd.