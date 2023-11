C-vitamin, a nélkülözhetetlen

A C-vitaminról (aszkorbinsavról) köztudott, hogy nélkülözhetetlen szerepe van az egészségünk megőrzése szempontjából. Elengedhetetlen a vörösvértestek előállításához szükséges vas felszívódásához is. Azzal, hogy elősegíti a szervezet immunvédelmében szerepet játszó limfociták és fagociták termelését, megakadályozhatja a megfázás és a különböző fertőző kórképek kialakulását, vagy elősegíti a már kialakult megbetegedések mielőbbi gyógyulását.

A C-VITAMIN MÉG A HÜVELYFLÓRA ÁLLAPOTÁRA IS HATÁSSAL VAN. FOTÓ: GETTY IMAGES

Erős antioxidáns hatással rendelkezik, véd az oxidatív stressztől – amely hozzájárul például a demenciához és a kognitív hanyatláshoz –, csökkenti a köszvény kialakulásának a kockázatát, megelőzheti a magas vérnyomás szövődményeit, javíthat a krónikus bélbetegségek tünetein, valamint a szív- és érrendszeri kórképekben szenvedők állapotán. A C-vitamin hozzájárul a szervezet egyik fő proteinje, a kollagén előállításához is, ezért segíti a hegképződést. A kollagén megtalálható többek közt a csontokban, az izmokban, valamint a bőrben, amelynek egyik alapvető alkotóelemeként gondoskodik annak rugalmasságáról, feszességéről, ragyogásáról és üdeségéről.

Mivel a C-vitamin vízben oldódó vitamin, a szervezet nem képes elraktározni, vagy saját maga előállítani, éppen ezért gondoskodni kell a folyamatos pótlásáról. Általánosságban elmondható, hogy egy felnőtt C-vitamin-szükséglete 80-120 mg/nap, de optimális mennyisége függ a nemtől, az életkortól, a testtömegtől és az életmódtól is. Mivel hőre és fényre érzékeny, ezért nagyobb mennyiségben elsősorban nyers zöldségek és gyümölcsök tartalmazzák. Van lehetőség szájon át szedni, és helyileg alkalmazható készítményekben is elérhető.

Kozmetikumok értékes hatóanyaga

A C-vitamint nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is érdemes alkalmazni. Az egyik leghatásosabb ráncmegelőző és – antibakteriális hatásánál fogva – bőrgyulladás-megelőző hatóanyag, amely napjainkban már egyre több krém, pakolás, szérum és egyéb kozmetikum formájában is alkalmazható. A C-vitamint tartalmazó készítmények ráadásul amellett, hogy fiatalosabb megjelenést biztosítva csökkentik a ráncokat és a bőrhibákat, felerősítik a fényvédőszerek hatékonyságát is.

Helyileg alkalmazva támogatja a hüvelyflórát is

Kevésbé ismert tény, hogy a C-vitamin még a hüvelyflóra állapotára is hatással van: gyenge savként hozzájárulhat a hüvely egészséges mértékű savas kémhatásához. Ez elsősorban azért jelentős, mert a lúgos irányba való eltolódás elősegíti a kórokozók elszaporodását és a különböző fertőzések megjelenését. Akárcsak a bőrápolásnál, itt is érdemes két irányból megelőzni a folyamatot, valamint kezelni az esetlegesen már kialakult problémát. Amellett, hogy C-vitamin-fogyasztással a szervezetet belülről támogatjuk, ajánlott helyileg is hozzájárulni a hüvelyflóra savasításához.

A hüvelyfertőzés olyan kellemetlen kórkép, amellyel szinte minden nő találkozik élete során. Fontos a gyors, hatékony és célirányos kezelés, amelynek érdekében érdemes elkülöníteni egymástól a gombás és bakteriális fertőzésre utaló jeleket.

Ehhez a gyógyszertárakban vény nélkül kaphatók olyan helyileg, azaz a hüvelyben alkalmazható készítmények, amelyek segítenek visszaállítani a hüvelyflóra pH-ját az egészséges, 3,8-4,4 közötti tartományba. A savas környezet kedvező a hüvelyt védelmező Lactobacillusok számára, amelyek természetes módon képesek meggátolni a különböző kórokozók – elsősorban gombák és baktériumok – elszaporodását, ezáltal megelőzve a hüvelyi és húgyúti fertőzések kialakulását.

A hüvelyi készítmények alkalmazása különösen ajánlott antibiotikumos kezelések után, valamint a különböző intim fertőzések kiújulása esetén.