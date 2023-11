A leggyakrabban előforduló gombás és bakteriális eredetű hüvelyfertőzések általában jellegzetes tünetekkel járnak: előfordulhat viszketés, tompa vagy égő fájdalom, alhasi diszkomfortérzet, valamint megváltozhat a hüvelyváladék állaga, színe, mennyisége vagy szaga is. A fertőzések kialakulásának elsődleges oka a hüvelyi pH megváltozása: az egészségesen enyhén savas kémhatású környezet lúgossá válik, amelynek következtében a jótékony hatású Lactobacillusok száma lecsökken, a kórokozók pedig elszaporodnak.

VISZKETÉS, FÁJDALOM, ALHASI DISZKOMFORTÉRZET: EZEK A LEGGYAKORIBB TÜNETEK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Bakteriális hüvelyfertőzés tünetei

A hüvely bakteriális fertőzöttségére utal a bőséges, szürkésfehér színű, kellemetlen, halszagra emlékeztető hüvelyfolyás. Bár jellemzően egyéb panasza nincs az érintettnek, fontos azonban kezelni – különösen a várandósság időszakában –, mivel a fertőzés könnyen tovább terjedhet, méhnyálkahártya-gyulladást vagy akár kismedence-gyulladást is okozhat. Mivel a bakteriális hüvelyfertőzést általában többfajta baktérium egyidejű elszaporodása okozza, ezért érdemes nőgyógyász szakorvoshoz fordulni, aki a szájon át szedhető antibiotikum mellé esetleg hüvelyi antibiotikum alkalmazását is előírja. A kúrát követően fontos a hüvelyflóra mielőbbi helyreállítása.

Az egészséges hüvelyflóra visszaszerzése

A Vitagyn C savas pH-értékű hüvelykrém hatékony segítséget nyújthat ebben: fenntartja a hüvely élettani pH-értékét, támogatja a természetes Lactobacillus-flóra növekedését, ezáltal gátolja a bakteriális vaginózisért felelős kórokozók növekedését, valamint kedvezőtlen környezetet teremt például a húgyúti fertőzésekért is felelős E. coli baktériumok megtelepedéséhez.

Alkalmazása különösen hasznos a hüvelyi és húgyúti fertőzések gyakori fellángolása esetén, illetve antibiotikum-kezeléseket követően. A terhesség első hónapjaitól kezdve és a szoptatás idején is alkalmazható. A Vitagyn C a kezelés kiegészítéseként segít a már kialakult vaginózisok és hólyaghurutok kezelésében, illetve a fertőzések megelőzése esetén is hasznos lehet.



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A gombás fertőzés tünetei

A bakteriálishoz hasonlóan a gombafertőzéseket is a hüvelyflóra felborulása idézi elő. Leggyakrabban azok a Candida gombák váltják ki, amelyek alapvetően jelen vannak az egészséges női hüvelyflórában, ha azonban kedvezővé válnak a körülmények, kóros szaporodásba kezdenek. A gombafertőzés tünetei eltérnek a baktériumfertőzéstől: ebben az esetben a hüvelyváladék szagtalan, színe fehéres-sárgás, az állaga pedig túróhoz hasonló, darabos. Szintén jellemző tünet a viszkető, égő érzés, a megduzzadt szeméremajkak, illetve a bőr is felmaródhat a hüvely körül.

Hajlamos a kiújulásra

A hüvelygomba szintén hajlamos a kiújulásra. Ennek kockázatát fokozhatják bizonyos gyógyszerek (például antibiotikumok és fogamzásgátlók), egyes krónikus betegségek (például diabétesz), az immunrendszer általános meggyengülése, valamint életmódbeli tényezők. A túl kevés vagy a túlzásba vitt tisztálkodás – különösen lúgos tisztálkodószerekkel – és a hüvelyirrigálás könnyen a hüvelyflóra felborulását idézheti elő. A menstruáció alatt és után különösen fontos a figyelem, mivel a hüvelyflóra ekkor a legsérülékenyebb. Ügyelni kell a tisztasági betétek és tamponok gyakori cseréjére is, valamint ajánlott kerülni a gyakran irritációkat okozó illatosított termékeket. Érdemes tudni, hogy a nem megfelelő öltözködés, a rosszul szellőző, szoros anyagból készült ruhadarabok a gomba szaporodásához kedvező, meleg, párás környezetet jelenthetnek. Visszatérő hüvelygomba esetén ajánlott lehet csökkenteni a szénhidrátfogyasztást.

Micovag Plus hüvelykúp

A fertőzés kezelésére alapvetően helyileg alkalmazható hüvelykúpok, krémek és tabletták jelentik a megoldást, krónikusan kiújuló esetben azonban szükség lehet szájon át szedhető gyógyszerek alkalmazására és a partner kezelésére is. A patikában rendelkezésre állnak a gombaellenes terápiát kiegészítő készítmények. Ilyen a vény nélkül megvásárolható Micovag Plus hüvelykúp, amelynek egyik összetevője – a kamillából származó bizabolol – nyugtató hatásának köszönhetően enyhíti a kellemetlen viszketést és égő érzést a hüvelyben.

