Az ovuláció miatt flörtölnek a nők

Biológiaórán megtanulhattuk, hogy az ovuláció, azaz a peteérés a menstruációs ciklus közepén, általában 14. napja körül történik. Ekkor a tüsző megreped, és útjára bocsátja a petesejtet, amely elkezd vándorolni a petevezeték felé. Ha ekkor találkozik egy spermiummal, és megtörténik a megtermékenyülés, valamint a beágyazódás a méh belsejébe, akkor beszélhetünk terhességről. Az ovulációnak tehát rendkívül fontos szerepe van, mégis, fő funkcióján kívül meglehetősen keveset tudunk róla. Íme négy változás, amely a peteérés során megy végbe a nők testében!

Többet alszanak... vagy kevesebbet

Sok minden bezavarhat a biológiai ritmusba, és ezáltal befolyásolhatja az alvás minőségét is, ám ha az alvászavarok a menstruációs ciklus közepén történnek, akkor szinte biztos, hogy az ovuláció okozza.

Egy vizsgálat során a kutatók arra kérték női résztvevőiket, hogy készítsenek havi alvási naplókat. Ezek elemzésével jöttek rá, hogy azok a nők, akik vonzóbbnak tartották partnerüket a legtermékenyebb időszakukban, kevesebbet aludtak éjszaka azoknál a nőtársaiknál, akik kevésbé tartották vonzónak a párjukat. Hogy miként függ össze az alvással, hogy vonzónak tartják-e a nők a párjukat?

A szerelem a világ legszebb érzése. De hogyan keletkezik ez az érzés? Mi váltja ki ezt a fantasztikus hatást? Mitől függ, hogy kibe szeretünk bele? És honnan tudjuk, hogy ki az igazi? Ezekre a kérdésekre korábbi cikkünkben adtunk választ.

A szakértők valószínűsítik, hogy a nők a legtermékenyebb időszakukban azért alszanak kevesebbet és vannak fent tovább, hogy többet tudjanak szexelni (gyermeket nemzeni) a párjukkal, akit ilyenkor még vonzóbbnak találnak. Ha pedig nem találják túl vonzónak a párjukat, valószínűleg nem a gyerekek körül forognak rejtett gondolataik, így nincs is okuk arra, hogy spóroljanak az alvási idejükön.

Többet flörtölnek: csak bizonyos férfiakkal

Meglehet, hogy valójában nem is gondolnak a gyermekvállalásra, ám a női test mégis arra törekszik, hogy figyelmüket bizonyos potenciális apajelöltek felé irányítsák. Kutatások arra jutottak, hogy az ovuláló nők sokkal kacérabban viselkednek azokkal a férfiakkal, akiket genetikailag fittnek, azaz férfiasabbnak, termékenyebbnek vélnek.

Az ovuláló nők sokkal kacérabban viselkednek

Napsütéses hangulatban vannak

Teljesen normális, ha ciklusuk közepén lévő nőkkel szinte madarat lehetne fogatni, olyan jó kedvük van. Spanyol kutatók pár éve publikáltak egy kísérletet, amelyben hormonális fogamzásgátlót szedő nőket hasonlítottak össze olyanokkal, akik nem szedtek fogamzásgátlót, így rendszeresen ovuláltak. Kiderült, hogy a nőknek, akiknek ciklusa szabályos, azaz ovulálnak, sokkal jobb volt a hangulatuk a peteérés során, mint azoknak, akik fogamzásgátlókat szedtek ugyanabban az időszakban.

"Az ovuláló nők sokkal lelkesebbek, éberebbek, figyelmesebbek, aktívabbak voltak a peteérés napjaiban, ami azzal függhet össze, hogy így próbálnak meg minél vonzóbbak lenni a potenciális partner számára" - írja a tanulmány szerzője. Majd azt is hozzátette, hogy ennek valószínűleg az az oka, hogy az agyunk limbikus rendszere mind az ovuláció, mind az érzelmek irányításában részt vesz.

Melleik érzékenyebbé válnak

Sok nő számol be arról, hogy a menstruációja alatt vagy a premenstruális időszakban mellbimbói rendkívül érzékennyé válnak - ugyanez azonban az ovuláció során is bekövetkezhet. Ennek két oka is lehet. Egyrészt, mivel a peteérés alatt a nők szexuális aktivitása fokozódik, a mell érzékenysége is hozzájárulhat ahhoz, hogy több aktusban legyen részük. De az ovuláció alatt fellépő hormonális változás is okozhatja, amely stimulálja a mirigyeket a mellben.

Forrás: health.com