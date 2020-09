Mitől függ, hogy kibe szeretünk bele?

Az első kérdésekre ma már tudományosan megalapozott válaszok vannak, de az utolsó eldöntésére egy rendkívül egyszerű módszer kínálkozik: tegyük próbára a másikat, de ne érzelmi, hanem egy másik területen...

Itt a vége? A katasztrófaelméleteknél használt matematikai modellek képesek előrejelezni egy házasság tartósságát. A kutatók négy elemet diagnosztizáltak, amely a kapcsolat felbomlását jelzi előre, sőt még - a minden kapcsolatban természetesen előforduló - viták esetében is megkülönböztettek egy kritikus szempontot. Kattintson!

Mitől függ, hogy ki a kiválasztott?

Miért látunk az elején mindent lila ködben?

Hogyan keletkezik a szerelem?

Hogyan ismerjük fel magunkban, hogy csak belezúgtunk valakibe vagy tényleg igazi szerelmet érzünk?

Tudjuk a szerelmet irányítani? Azt, hogy mikor és kibe leszünk szerelmesek?

A boldog szerelem komoly munka is egyben

Miért szeretünk bele a másikba hosszabb barátság után?

Hogy valakiteldől - vagyis rövidebb idő alatt döntünk, mint ahogy egyet pislogunk. Immár tudományosan is kimutatták: egy kihívó, vonzó nevetés, egy huncut pillantás vagy éppen egy megfeszülő póló - villámgyorsan felkelthetik a figyelmünket, sőt izgatónak is találhatjuk ezeket a "jelenségeket".. De ezek csak külsőségek, amelyek valóban izgalomba hozhatnak bárkit. Az is izgató lehet, ha a könnyekig megnevettet minket valaki, közös hobbit fedezünk fel, ami a másikat is ugyanúgy érdekli - ehhez nincs szükség verőfényes tavaszi-nyári napokra, ősszel is vonzónak tűnhet bárki.Hogy kibe leszünk szerelmesek, az viszont sok tényezőtől függhet. Ez ma már valóságos tudománnyá vált, legalábbis a területnek vannak tudományos szakértői. A "specialisták" képesek azt is megkülönböztetni, hogy tényleg szerelmesek vagyunk-e valakibe, vagy csak úgy belezúgtunk a másikba, ami inkább múló érzés, nem egy tartós kapcsolat alapja - írja egy német internetes oldal Valóban a másodperc tizedrésze elég annak felméréséhez, hogy valakit attraktívnak találunk-e. Ám nem szabad csak a külsőségekre koncentrálni. Pontosabban nem szabad a külsőségeket azonnal belső tulajdonságokkal kombinálni - mondja Gabriele Leipold müncheni párterapeuta. (Hajlamosak vagyunk ugyanis túl pozitívan látni a vonzó embereket.) Ha, hogy valódi szerelem alakuljon ki. Magyarul: ne egy ideálképbe legyünk szerelmesek, hanem a valóságos partnerünkbe, még ha az esetleg nem is annyira ideális, a tartós kapcsolat alapja - nem a futó flörtöké - a realitásokon nyugszik. A külsőségeken alapuló kapcsolat ettől még lehet kellemes - sokszor az ágyban végződik, és ott sem okoz feltétlenül csalódást.Ám a tartós kapcsolat nem csak a szexualitáson alapul. Sokszor olyan emberbe szeretünk bele igazán, aki megtestesíti azt, ami belőlünk hiányzik. Vagyis gyakran olyan partnert keresünk, aki kiegészít minket.Húsz percig várat minket? - bizonyára sok dolga van az irodában. Nem hív vissza egész nap? - á, csak otthon felejtette a mobiltöltőjét. Ilyenkor érdemes az orrnyergünket tapintatással ellenőrizni, hátha találunk ott egy olyan szemüveget, ami mindent rózsaszínben láttat velünk.Ki más tehetné meg ezt velünk, ki más várakoztathatna ennyit, mint egy friss szerelem elején a partnerünk? A friss szerelmesek ugyanis valóban hajlamosak a másik erényeit felnagyítani, illetve több jó tulajdonságot tudnak be egymásnak, mint amennyivel tényleg rendelkeznek. Ennek tudományos oka van.A kutatók rájöttek, hogy a szerelmesek még a legbanálisabb jelekből is valami egészen más, pozitív dologra következtetnek, míg a nyilvánvalóan negatív tulajdonságokat egyszerűen figyelembe sem veszik. Erről Manfred Hassebrauck beszélt, aki a szociálpszichológia professzora és a partnerválasztási kérdésekkel és kapcsolatok elemzésével is foglalkozik a Wuppertali Egyetemen.Ebben a csalóka bizalomban valóságos tényezők játszanak szerepet. Ilyenkor az emberekben az oxitocinok, az endorfinok és más hasonló "örömhormonok" szabadulnak fel, amelyek "függőségre emlékeztető" állapotba hozzák az érintetteket. Ebben az állapotban az "ellenállás", a racionális érvek általában teljesen hatástalanok.Még ha libabőrösek leszünk is valaki láttán, akkor se legyünk teljesen biztosak abban, hogy életünk szerelme áll velünk szemben. "Nem szabad a beleszeretést és a szerelmet összekeverni" - mondja a párterapeuta.A kezdeti, vagyis ahhoz, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy maga a kapcsolat legyen vonzó. A munkának tehát a kapcsolat fenntartásához kell kötődnie. A döntő különbség: miközben a frissen egymásba szeretők egymást idealizálják, és valamiféle fiktív piedesztálra emelik a másikat, addig az egymást valóban és szerelmesen szeretők tudják, hogy a másiknak vannak hibái, negatív tulajdonságai, de így maradnak egymás mellett, így fogadják el egymást.Ez egyébként sokszor nagyon nehéz feladat, "kemény munka", és még csak nem is hangzik romantikusan. Általában azonban hat hónap elteltével elmúlik a lila köd egy kapcsolatban, az örömhormonok - amelyeket már említettünk - szintje csökken, és a reális kép erősödik egymást valóban megismerve, s ekkor kezdődik a valódi kapcsolati munka.Ha valaki állandóan rossz alanyt talál a szerelme kifejezésére, aki tartósan szingliként él, érdemes elgondolkodnia: tényleg szerelem-e az a bizsergető érzés, amit a másik iránt érez? Mert az igazi szerelem nemcsak a hormonok játéka, hanem a vitákat és a kapcsolati nehézségeket is túlélni képes érzés. Ha kételyeink vannak, ne ragaszkodjunk túlzottan a választottunkhoz. Ilyenkor érdemes meghallgatni a család vagy a barátok tanácsait is.Szerelmesnek lenni - ez valójában nem is olyan egyszerű dolog. Bár sokan álmodoznak a hetedik mennyországról, ennek elérése nem mindig sikerül. Ugyanakkor teremthetünk olyan helyzeteket, amikor erre nagyobb az esélyünk. A szerelem érzése "külsőleg okozott" tényezőkkel erősíthető - Hassebrauck szerint. Így például a testi erőfeszítés, a sport, a tánc, egy izgalmas nyaralás kiemelhet a hétköznapok egyhangúságából . Hozzájárulhat ahhoz, hogy a szívünk eleve gyorsabban verjen, légzésünk felgyorsuljon, kezünk nyirkos legyen, és ha ilyen pillanatokban kerül elénk egy vonzó személy, máris megvan egy "alapizgatottság", amit a másik még inkább fokozhat bennünk. Ilyenkor a "belezúgási" kritériumokat tudjuk erősíteni, fokozni, nem a valódi és mély szerelmet.De a valódi szerelem "lecsekkolása", ellenőrzése is hasonló módszerrel lehet sikeres."megjátszani magunkat". Túrázzunk együtt, mozogjunk, fussunk, biciklizzünk együtt a másikkal - helyezzük fizikai terhelés alá. Ezt ajánlja a szakértő, mert ilyenkor már nehezebb mesterkélten előadni magunkat. Az intenzív sport, a "határteljesítmény" elérése körüli állapotok előhozzák a belső tulajdonságainkat. Ilyenkor aztán lemérhetjük partnerünk valódi érzelmeit is.Ismerhetik régóta egymást a partnerek, fel sem tűnik nekik, hogy együtt járnak táncolni, szórakozni (vagy lásd az előzőhöz hasonló esetet: közösen futnak, bicikliznek). A legjobb barátok ugyanis sokszor hasonló dolgokkal, együtt töltik a szabadidejüket. Aztán hirtelen valami ellenállhatatlan vonzalom alakul ki , ami addig ismeretlen volt.