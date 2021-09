Vitaminok a terhesség alatt: mit, mikor és hogyan szedjünk?

A vitaminok és nyomelemek többségének anyagcserénk működtetése a feladata. Az anyagcserében szüntelenül zajlanak a - tízezres nagyságrendű - biokémiai folyamatok, amelyek rendkívüli módon egymásra vannak utalva: az egyik anyagcsere-folyamat végtermékéből például egy másik anyagcsere-folyamat bemeneti terméke lesz. Ahhoz, hogy mindez jól tudjon funkcionálni, vitaminokra és nyomelemekre van szükség. Ha azonban valamiből kevesebb van a kelleténél, akkor az anyagcsere-folyamat nem úgy megy végbe, ahogy kellene. Ezt természetesen érzékeli a szervezetünk, és kezdetben csak zavaró tünetekkel jelez, amennyiben viszont súlyossá válik a hiány, különféle betegségek alakulhatnak ki.

Szász Máté biológus szerint várandós nőknél ez azért probléma, mert az új szövetek létrehozásához sokkal több energia és biokémiai munka kell, mint a már meglévők fenntartásához. "Az anyának nagy szüksége van extra vitaminokra és nyomelemekre. Mivel egy magzat fejlődik a hasában, megnövekszik a testében a szövet mennyisége, amelyet el kell látni tápanyaggal, oxigénnel, és el kell szintetizálni. Ehhez pedig rengeteg tápanyag - vas, B12-, B6-, C-vitamin, folsav stb. - kell" - magyarázza a biológus. Hozzátette: bár a szervezet dinamikus, és képes folyamatosan átépülni, a magzati élet során kapott lehetőségek és az anyai hatás hosszú távon is befolyásolhatja a baba életét.

A születendő gyermek egészsége szempontjából nemcsak a várandósság időszaka, hanem már a fogantatást megelőző hónapok is rengeteget számítanak. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a gyermekvállalást fontolgatva életmódjukra is több figyelmet szenteljenek a nők. h i r d e t é s

Mi miért fontos?

A szakember azt mondja, nem lehet fontossági sorrendet felállítani azok között a vitaminok és nyomelemek között, amelyeket az édesanyának célszerű pluszban bevinnie, mert "a rendszer úgy működik, hogy az okoz gondot, ami hiányzik". A folsav-, vagyis a B9-vitamin-ellátottság növelése például azért elengedhetetlen ilyenkor, mert csökkenti a velőcsőzáródási rendellenesség kockázatát. A jódpótlásra ugyancsak oda kell figyelni, hiszen a terhesség alatti jódhiány vetélést, halvaszületést eredményezhet, negatív hatással lehet a magzat fizikai fejlődésére, sőt, komoly mentális betegségeket, süketséget, kreténizmust is előidézhet. Már az is moderált hátrányokat okozhat a csecsemőnek, ha az anya szervezetében csak kicsivel kevesebb jód van a kelleténél.

Nem szabad elfelejtkezni a vas kiemelt jelentőségéről sem. A magzat számára a vér szállítja a tápanyagot, ahhoz azonban, hogy ez a folyamat zökkenőmentesen végbemehessen, az anyának több vérre van szüksége. Ezért körülbelül 45 százalékkal növeli a keringő vére mennyiségét, ami óriási szám, és amihez nagy mennyiségű vas kell. Szász Máté elmondása szerint sajnos sokakat érint a vashiány, és aki vashiányos, az előbb-utóbb vérszegény (anémiás) is lesz. Ha viszont valaki vérszegény a terhessége alatt - ezt nevezzük maternális vérszegénységnek -, akkor nő a koraszülés, az anyai depresszió, valamint a csecsemő vérszegénységnek rizikója.

A magnézium szintén fontos: mintegy 4-500 olyan biokémiai reakciót ismerünk, amely nem megy végbe e nélkül a nyomelem nélkül, vagyis igencsak általános a hatása. Hiánya növeli a cukorbetegség, amagas vérnyomásés a koraszülés kockázatát, ráadásul a magnézium önmagában is befolyásolja a magzati és az idegrendszeri fejlődést.

Az anyának nagy szüksége van extra vitaminokra és nyomelemekre. Fotó: Getty Images

Érdemes még szót ejteni két vitaminról, a D- és az A-vitaminról. A D-vitamin csökkenti a koraszülés, a vetélés és a császármetszés kockázatát, de komoly hatása van a cukoranyagcserére és az inzulinellátottságra is. Sőt, mostanra egyértelművé vált, hogy nemcsak hogy javítja az anya inzulinérzékenységét, hanem a terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) veszélyét is mérsékli. Mindemellett a D-vitamin növeli a magzat születési testsúlyát és testmagasságát, csökkenti a különféle idegrendszeri zavarok (például autizmus) kockázatát, és hatással van a baba izomzatának, és ezen keresztül a csontok, ízületek fejlődésére is. Az A-vitaminnak két nagy funkciója van: segít eldönteni, hogy a szöveti fejlődés során - tehát amikor a magzat fejlődik és átalakul - mely szövetek, sejtek pusztuljanak el, és melyek élhetnek tovább, illetve fontos szerepe van a látás kialakulásában is. Ügyelni kell azonban, hogy se a D-, se az A-vitamint ne adagoljuk túl: előbbi miatt felborulhat a kalcium-foszfát egyensúly, ami csontredukcióhoz vezethet, utóbbi pedig nagy mennyiségben teratogén, vagyis torzszülést eredményezhet.

Ezért jó választás a terhesvitamin

Bár terhesség alatt bármilyen multivitamint lehetne szedni, amit amúgy is szedünk, érdemes kifejezetten terhesvitamint beszerezni. "Ezeket a készítményeket várandós nőkön tesztelték, vagyis biztosan annyi van bennük minden vitaminból, nyomelemből, amennyire az anyának és a babának szüksége van, és amely mennyiség még nem okoz problémát" - így Szász Máté, aki aláhúzta: léteznek külön terhesvitaminok az első, második és harmadik trimeszterre, de vannak monokomponensű termékek is, vagyis amelyeket az anya az első hónaptól a kilencedikig szedhet.

Kiemelendő, hogy nem feltétlenül csak akkor lehet terhesvitamint szedni, ha kiderül, hogy várandósok vagyunk. Mint arra Szász Máté rámutatott, aki nem szed fogamzásgátlót, és aktív nemi életet él, jól teszi, ha elkezdi a készítmény szedését, hiszen a közérzete jobbá, a bőre szebbé, az idegrendszere pedig terhelhetőbbé válik tőle, nem mellesleg pedig a baba is egészségesebb lesz, ha közben megfogan. Fontos ugyanakkor, hogy nyomon kövessük, kifejti-e a megfelelő hatást a terhesvitamin. "Azt javaslom, hogy egy hónap szedés után menjünk el laborvizsgálatra, és ellenőriztessük, hogy áll a szervezetünk. Bár ezekben a termékekben olyan vitamin- és nyomelemmennyiség van, amely egy kiegyensúlyozott étrenddel karöltve minden szükségletet fedez, vannak esetek, amikor kell egy kis kiegészítés. Ilyen például, ha valaki vegán, és súlyos B12-hiánya van."

Ha elkezdjük szedni a terhesvitamint, figyeljünk oda arra, hogy lehetőleg ne hagyjunk ki egy tablettát sem, és ne is vegyünk be többet az ajánlottnál (természetesen, ha a reggeli rosszullét során kihányjuk a készítményt, nyugodtan be lehet venni egy újabb szemet). Célszerű reggel, étkezés közben bekapni a napi adagot - bármivel be lehet venni egyébként, nincs olyan megkötés például, hogy nem szabad tejjel vagy tejtermékkel együtt fogyasztani.