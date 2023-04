Várandósan ezek miatt görcsölhet a hasad

Szinte nincs is olyan kismama, aki a terhessége során ne tapasztalna olykor hasi görcsöket vagy fájdalmat. Amennyiben a panasz nem erős, nem tart túl sokáig és nem kíséri egyéb tünet – például vérzés –, illetve a baba is mozog, akkor nagy valószínűséggel nincs nagy gond. Ettől még persze mindenképpen ajánlott orvoshoz fordulni – ha más nem, legalább azért, hogy az orvos megnyugtasson: csupán az alábbi banális okok egyike miatt érzed a görcsöket.

Terhességed során több ijesztő panasszal is szembesülhetsz. Fotó: Getty Images

Székrekedés, fokozott gázképződés

A terhesség során olyan hormonális változások játszódnak le a szervezetedben, amelyek az emésztésedre is komoly hatással vannak. Így igen gyakori panasz – főleg a terhesség elején, az első trimeszterben – a fokozott gázképződés, a haspuffadás, valamint a székrekedés, amelynek főleg a magas progeszteronszint az okozója. Az ezekkel járó görcsök jellemzően nem túl erősek, így komoly aggodalomra nem igazán adnak okot. A panaszok szimetikon hatóanyagú készítményekkel enyhíthetőek, illetve akár meg is szüntethetőek – ismertette dr. Murshed Mohamed főorvos, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyásza.

Méhszalagok nyúlása

A méhet szalagok tartják a helyén. Ezek feszülése, nyúlása, valamint a méh növekedése is okozhat alhasi fájdalmat. Ez általában hirtelen jelentkező, ám hamar múló, nyilalló vagy húzó fájdalom, amelyet a has valamelyik oldalán tapasztalhatsz. A tünet a terhesség második trimeszterének elejétől szokott megjelenni.

A baba intenzív mozgása

A baba gyorsuló növekedése és egyre intenzívebbé váló mozgása is okozhat enyhébb fájdalmakat, kellemetlenségeket. Nem is csoda, hiszen a kicsinek egyre kevesebb helye lesz, ráadásul egyre erősebbé is válik. Érezhetsz fájdalmat a hasadban, a bordáidnál, de akár a hüvelyedben is. A baba ezenkívül ingerelheti a méh falát is, amely akár rövid ideig tartó méhösszehúzódásokat is kiválthat. Sokan kifejezett fájdalomról számolnak be akkor is, amikor a baba farfekvésből befordul fejjel a szülőcsatorna felé.

Braxton Hicks összehúzódás

Az úgynevezett Braxton Hicks összehúzódások főleg a harmadik trimeszterre jellemzőek, ám olykor már a második trimeszterben megkezdődhetnek. Ekkor a méh körülbelül 30-60 másodpercre összehúzódik, a has keménnyé válik, majd ellazul. Szerepe, hogy a test felkészüljön a szülésre. Kissé kellemetlen maga a feszülés, de általában nagyobb fájdalommal nem jár. Az összehúzódásból adódó érzés a méh tetején kezdődik és lefelé terjed.

A Braxton Hicks összehúzódások normál esetben nem indítják meg a szülést, nem nyitják meg a méhszájat. Úgy lehet megkülönböztetni ezeket a szülési fájdalomtól, hogy Braxton Hicks összehúzódásoknak nincs szabályos mintájuk, nem válnak erősebbé és gyakoribbá a fájások, sőt bizonyos testhelyzetek megváltoztatása után el is múlhatnak.

Mit lehet tenni a görcsök ellen?

Általánosságban elmondható, hogy magnéziummal igen eredményesen lehet kezeli, illetve megelőzni a görcsöket – mondta nőgyógyász. Az orvosok éppen ezért javasolják a magnézium szedését a 36-37. terhességi hétig, ezzel ugyanis lényegesen csökkenthető a vetélés és a koraszülés esélye is. Ezenkívül a stressz mérséklése és az elegendő pihenés is enyhítheti a görcsöket. Fontos tudnod, hogy a fájdalom gyakran azért pont azért lép fel, mert fokozott tempóban éled a mindennapjaidat és nem szakítasz elegendő időt a lazításra, kikapcsolódásra – tulajdonképpen ezzel is próbál jelezni a tested, hogy ideje lenne lassítani.

A szakértő ugyanakkor azt is elárulta, mikor kell feltétlenül orvoshoz fordulnod a hasi görcsökkel. Haladéktalanul keresd fel nőgyógyászodat, ha

erős és igen fájdalmas görcseid vannak,

a görcsök gyakoriak és egyre hosszabbak,

a panaszt vérzés is kíséri,

látászavar jelentkezik,

ödéma alakul ki,

szédülsz,

illetve hányingerrel vagy hányással küzdesz.

