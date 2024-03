Kétszer hatékonyabb vetélytársat kap a népszerű fogyasztószer

Mint azt korábban megírtuk, a szemaglutidot eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében kezdték alkalmazni. Hatására ugyanis fokozódik a szervezet inzulintermelése, így csökkenthető általa a magas vércukorszint. Akad azonban egy másik előnyös tulajdonsága is, ugyanis párhuzamosan az étvágyat is csökkenti. Ez utóbbi téren ráadásul olyannyira hatékony, hogy számos országban immár fogyasztószerként is alkalmazzák a klinikai gyakorlatban. Mi több, az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) a napokban bejelentette, hogy engedélyezte az injekciós készítmény használatát a többi között a szívroham és a stroke megelőzésére túlsúlyos vagy elhízott, illetve szív-érrendszeri betegséggel élő felnőtteknél.

Újabb lökést adhat az elhízás elleni küzdelemnek egy új gyógyszer. Fotó: Getty Images

A szemaglutid sikere egyelőre tehát töretlen, eközben azonban gyártója, a Novo Nordisk dán gyógyszeripari vállalat máris arról adott hírt, hogy egy új gyógyszerjelöltje akár még jelentősebb hatással bírhat. A ScienceAlert cikke szerint az amikretin hatóanyagot tartalmazó tabletta segítségével a klinikai kísérletekbe bevont résztevők átlagosan testsúlyuk 13 százalékától szabadultak meg három hónap alatt. Csak összehasonlításképpen: a szemaglutid alkalmazása azonos időszak során átlagosan 6 százalékos fogyást tett lehetővé a klinikai kísérletek tapasztalatai szerint. Fontos persze hangsúlyozni, hogy az új szer kapcsán még csupán a kísérletek korai fázisáról van szó, így hosszú távú hatékonyságát és biztonságosságát további kutatásokkal kell igazolni.

Ezzel együtt a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva Martin Holst Lange, a Novo Nordisk ügyvezető alelnöke nagy magabiztossággal arról beszélt, terveik szerint még ebben az évtizedben forgalomba hoznák az amikretinen alapuló fogyasztószerüket. Az erőteljesebb hatás mellett az is vonzóvá teheti a készítményt, hogy ellentétben a szemaglutidot tartalmazó gyógyszerekkel, ezt nem bőr alá adott injekció formájában, hanem szájon át bevehető tablettaként lehetne alkalmazni.

A közösségi médiában könnyen belefuthatunk egy, a szemaglutid filléres alternatívájaként hirdetett fogyókúrás módszerbe. A szakértő azonban óva int mindenkit attól, hogy bedőljenek a cseppet sem veszélytelen praktikának.

Mind a szemaglutid, mind az amikretin az úgynevezett glükagonszerű peptid-1 (GLP-1) receptor antagonisták csoportjába tartozik. A GLP-1 egy hormon, amely étkezés hatására szabadul fel a bélrendszerben. Nagy mennyiségben termelődve nemcsak az inzulintermelést fokozza, de az agy étvágycsökkentésért és a teltségérzet kialakulásáért felelős részeivel is kölcsönhatásba lép. Az említett gyógyszerhatóanyagok a GLP-1 hatását utánozzák a szervezetben. Közelmúltbeli kutatások szerint a gyógyszercsoport tagjai védik a szív- és érrendszert, valamint csökkenthetik a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát. Ami azonban a fogyasztószerként történő alkalmazásukat illeti, fontos hangsúlyozni, hogy csupán a fogyókúrás életmód kiegészítésére, támogatására szolgálnak, azaz nem helyettesítik az egészséges táplálkozást és a rendszeres testmozgást.