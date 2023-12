Nemcsak fogyaszt, de a rák ellen is véd ez a gyógyszer

Mint azt korábban megírtuk, gyógyszerhatóanyagként a szemaglutid nem csupán javítja a szervezet inzulinérzékenységét, illetve szabályozza a vércukorszintet, de az étvágyat is csökkenti. Éppen ezért a 2-es típusú cukorbetegség kezelése mellett egyre több országban fogyasztószerként is engedélyezik a forgalmazását. A szemaglutid az úgynevezett glükagonszerű peptid-1 (GLP-1) receptor antagonisták közé tartozik. A gyógyszercsoport egy idén májusban közölt tanulmány eredményei szerint olyan szív- és érrendszeri problémák veszélyét is csökkentheti, mint a szívroham és a stroke. Egy újabb kutatás pedig arra a következtetésre jutott, hogy ezek a hatóanyagok a kolorektális daganatok, azaz a vastag- és végbélrák prevenciójában is hasznosak lehetnek.

A szemaglutidot itthon is széles körben alkalmazzák a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében. Fotó: Getty Images

„Tudomásunk szerint ez az első arra utaló jel, hogy ez a népszerű fogyasztó és antidiabetikus gyógyszercsoport jobban csökkenti a kolorektális rák előfordulási arányát, mint más antidiabetikus szerek” – idézi a clevelandi Case Western Reserve University közleménye Rong Xu professzort, az egyetem egészségügyi karának kutatóját, a JAMA Oncology című folyóiratban megjelent tanulmány egyik vezető szerzőjét. Mivel a vastag- és végbélrák kockázata összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegséggel és az elhízással, így a kutatócsapat eleve sejtette, hogy talán a GLP-1 receptor antagonisták e téren is pozitív hatást fejthetnek ki. Hipotézisük ellenőrzése érdekében több mint 1,2 millió beteg egészségügyi adatait elemezték ki, akik 2005 és 2019 között részesültek antidiabetikus kezelésben.

Az összehasonlító vizsgálatokból kirajzolódott, hogy azon betegek körében, akik az említett gyógyszert szedték vércukorszintjük kontrollálására, 44 százalékkal ritkábban fordult elő kolorektális daganat, mint azoknál, akik inzulinkezelés alatt álltak. Egy másik gyakran alkalmazott hatóanyaggal, a metforminnal összevetve pedig 25 százalékos kockázatcsökkenést figyeltek meg a kutatók. „Eredményeink tisztán demonstrálják, hogy a GLP-1 receptor antagonisták számottevően hatásosabbak a kolorektális daganatok kialakulásának megelőzésében, mint más népszerű antidiabetikus szerek” – húzta alá Nathan Berger, a kutatás egyik vezetője.

A vastag- és végbélrák Magyarországon is komoly népegészségügyi problémaként jelentkezik. Évente mintegy tízezer új beteget diagnosztizálnak itthon, és hozzávetőleg ötezer haláleset írható e megbetegedések számlájára. A rosszindulatú elváltozások mihamarabbi felismerése és kezelése érdekében nemzeti népegészségügyi szűrőprogram is indult. A vastagbélszűrésre minden érvényes egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező nő és férfi jogosult az 50 és 70 közötti korosztályból. A szűrésre kétévente küld meghívót az érintettek számára a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.