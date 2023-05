Kiderült, a szívet is védi a népszerű fogyasztószer

Mint azt megírtuk, hatóanyagként a szemaglutid egyaránt segíti a vércukorszint szabályozását, valamint étvágycsökkentő hatása révén a fogyást. Magyarországon egyelőre a diabétesz terápiájában használják, az Egyesült Államokban és néhány egyéb országban viszont már fogyást segítő gyógyszerként is elérhető. Azok körében pedig, akiknek ez utóbbi célra írja fel a szert kezelőorvosuk, különféle szív- és érrendszeri betegségek veszélyét is mérsékelheti a kezelés – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

Néhány országban már fogyást segítő gyógyszerként is elérhető a szemaglutid. Fotó: Getty Images

A világhírű Mayo Klinika kutatói szerint a gyógyszer egy évig tartó szedése 7,6 százalékról 6,3 százalékra csökkenti annak kockázatát, hogy a rákövetkező tíz évben olyan betegségek alakuljanak ki a betegnél, mint a szívroham és a stroke. Eredményeikről a kutatók az idei Európai Elhízástudományi Kongresszuson számoltak be a múlt héten Dublinban. Ez az első bizonyíték, amely igazolja, hogy az úgynevezett GLP-1-receptor-antagonisták, amelyek csoportjába a szemaglutid is tartozik, a szív egészsége szempontjából is előnyös hatással bírhatnak.

„Ez rendkívül fontos, hiszen ismert, hogy az elhízás a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktora” – húzta alá dr. Andres Acosta, a kutatócsoport tagja. A vizsgálatba összesen 93 pácienst vontak be csupán, így a kutatók is elismerik, hogy további és nagyobb létszámú tanulmányokra lenne szükség a területen. Várhatóan az idei év második felében publikálja majd a fogyasztószert gyártó gyógyszercég 5 éves klinikai kísérleti programja eredményeit, amelyek még tisztább képet adhatnak a készítmény potenciális szív-érrendszeri hatásairól.

