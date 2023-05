Tényleg fogyhatunk a cukorbetegek gyógyszerével?

Mint azt megírtuk, a háziorvost egy 43 éves budapesti nő kereste fel márciusban, mondván, olyan gyógyszert szeretne felíratni magának, amelyre egyébként nem jogosult. Maga a háziorvos sem volt jogosult felírni ilyen típusú készítményt, végül mégis kiállított egy e-receptet róla, csak hogy szexuális aktust létesíthessen az azt fizetség gyanánt felkínáló pácienssel. Pechjükre lebuktak, a rendőrség pedig vesztegetés, illetve vesztegetés elfogadása gyanújával indított ellenük büntetőeljárást. A nyomozók meg is találták az említett gyógyszert a nő lakásán. A házkutatásról készült videofelvétel pedig árulkodó volt abban a tekintetben, hogy a hazai bulvársajtó hamar felismerte az abban látható helyiségeket, összekötve az esetet egy magyar ismert ember nevével, aki a közelmúltban látványos fogyásáról adott hírt a közösségi médiában.

A rendőrség természetesen nem nevezte meg a gyógyszert. A bizonyítékról közzétett fénykép alapján azonban kiderül, hogy minden bizonnyal egy szemaglutid hatóanyag-tartalmú, 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló injekciós készítményről van szó. Mindazonáltal a vesztegetéssel gyanúsított nő a hivatalos közlemény szerint nem azért igyekezett hozzájutni, mert cukorbeteg, hanem azért, mert a szemaglutidról ismert, hogy testsúlycsökkentő hatással is bír. Olyannyira, hogy egyes országokban ezzel az indikációval is elérhető ilyen gyógyszer. Magyarországon viszont egyelőre kizárólag a 2-es típusú diabétesz kezelésére alkalmazható, ráadásul csak szakorvosi javaslatra és meghatározott szakmai kritériumok érvényesülése esetén. Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a készítmény ára még a normatív tb-támogatással is meglehetősen borsos.

A gyógyszer, amelyet a vesztegetéssel gyanúsított nő lakásán találtak a nyomozók. Fotó: police.hu

Hogyan működik a szemaglutid?

A hatóanyag az úgynevezett glükagonszerű peptid-1 (GLP-1) receptor antagonisták csoportjába tartozik – olvasható a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem egészségügyi kara cikkében. De mit is jelent ez? Nos, a GLP-1 egy hormon, amely étkezés hatására a bélrendszerben szabadul fel. Egyik fontos funkciója, hogy fokozza a hasnyálmirigy inzulintermelését, ezáltal elősegíti a vércukorszint csökkenését. Éppen ezért is használják hosszú évek óta a 2-es típusú cukorbetegség terápiájában. Másfelől nagy mennyiségben termelődve a GLP-1 az agy azon részeivel is interakcióba lép, amelyek az étvágycsökkentésért, illetve a teltségérzet kialakulásáért felelősek. Lévén pedig, hogy a szemaglutid a GLP-1 hatását utánozza a szervezetben, így – lényegében mellékhatásként – fogyókúrás célokat is szolgál.

Ez egy szerencsés egybeesés abban a tekintetben, hogy a 2-es típusú diabétesz gyakran szövődik súlyproblémákkal, azaz a hatóanyaggal két legyet lehet ütni egy csapásra. Ráadásul napjainkban, amikor az elhízás világszerte egyre nagyobb arányban sújtja a népességet, egyébként is mind sürgetőbb az igény olyan terápiás módszerekre, amelyek hatékonyan támogatják a testsúlykontrollt. Az Egyesült Államokban már kapható olyan gyógyszer, amelyet kifejezetten súlycsökkentő szerként forgalmaznak szemaglutid hatóanyaggal. Emellett a gyártó – ahogy kapacitása lehetővé teszi – az európai piacon is fokozatosan igyekszik bevezetni az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által már engedélyezett készítményt, amely így például Dániában és Norvégiában is elérhető.

A szer kétféle mechanizmuson keresztül segíti a fogyást: csökkenti az éhségérzetet, valamint lassítja a táplálék ürülését a gyomorból, elnyújtva az evés utáni teltségérzetet. Mint azt a Forbes írja, a gyógyszergyártó közel kétezer felnőtt bevonásával végzett klinikai kísérletei szerint hosszú távon hatásos igazán. A vizsgálat 68 hete alatt azok a túlsúllyal vagy elhízással élő résztvevők, akik hetente 2,4 milligramm szemaglutidot adtak be maguknak, végül össztömegük közel 15 százalékától szabadultak meg. Fontos hangsúlyozni persze, hogy egyéb életmódbeli eszközökkel is igyekeztek javítani helyzetükön, legyen szó akár testmozgásról, akár táplálkozásról. Mindenesetre beszédes adat, hogy a kontrollcsoportban mindössze 2,4 százalékos átlagos fogyást jegyeztek fel a kutatók – itt a résztvevők valódi hatóanyag helyett csak placebót kaptak.

A szemaglutid az étvágyat csökkentve segíti a fogyást. Fotó: Getty Images

Az érem másik oldala

Adott tehát egy ígéretes testsúlycsökkentő gyógyszerhatóanyag, ráadásul nyakunkon a bikiniszezon, amikor sokan szeretnék a legjobb formájukat hozni. Mégsem szabad elhamarkodottan cselekedni.

Ennél ugyanis árnyaltabb az összkép, és nem csupán azért, mert legálisan Magyarországon nem vásárolhat bárki csak úgy szemaglutidot. Először is, mint minden gyógyszernek, ennek is vannak lehetséges mellékhatásai, kockázatai, amelyeket mérlegelni kell. A készítményt használó betegek gyakran számolnak be olyan emésztőrendszeri panaszokról, mint az émelygés, hányás, hasmenés, de akár székrekedés, puffadás, gyomorfájás, gyomorégés, fokozott böfögés és bélgázképződés, epekövesség, szédülés és fáradtság is jelentkezhet. Ezenkívül ritka mellékhatásként hasnyálmirigy-gyulladást is provokálhat a szervezetben, továbbá vannak olyan egészségügyi problémák, amelyek eleve kontraindikációi a gyógyszer alkalmazásának. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy szakorvos felügyelete mellett folytassák a betegek a terápiát.

Míg itthon a szemaglutid kizárólag a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgál, addig egy másik hasonló gyógyszerészeti vegyület, a liragutid elérhető testsúlykontroll céljára is –szintén szakorvos által kiállított receptre, indokolt esetben. Erről már dr. Mutnéfalvy Zoltán belgyógyász-endokrinológus beszélt a Telexnek nyilatkozva februárban. Kifejtette ugyanakkor, hogy még a liragutid sem akkor jön szóba, amikor valaki esztétikai okokból szeretne leadni pár kilót. A gyógyszer akkor segíthet, ha a komoly egészségügyi kockázatot jelentő túlsúlyt, elhízást a hagyományos módszerekkel nem sikerül visszaszorítani. Hozzátette, az első lépés mindig a súlyfelesleg okának feltárása, hiszen előfordulhat, hogy a háttérben például pajzsmirigyprobléma, mellékvesekéreg-betegség, inzulinrezisztencia húzódik meg. „Ezeket azért is fontos tisztázni, mert ha megvan a probléma forrása, akkor azt kell célzottan kezelni. Először megpróbáljuk rendbe tenni a hormonműködést, és csak végső megoldásként jöhetnek szóba a fogyasztószerek. Ez egy tüneti megoldás, amely hosszú távon önmagában nem fogja rendezni a dolgokat” – szögezte le az interjúban Mutnéfalvy doktor.

Ne vedd el mások gyógyszerét!

Végezetül felelős fogyasztói magatartásra kellene sarkalljanak mindenkit az utóbbi hónapokban Európa-szerte kialakult gyógyszerellátási zavarok is. Ha ebben a szűkös helyzetben jogosulatlanul szerzünk be különféle készítményeket, akkor könnyen előfordulhat, hogy éppen azok nem fognak hozzájuk jutni, akiknek igazán szükségük lenne rájuk – a szemaglutid esetében például a cukorbetegek. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) tavaly decemberben és idén márciusban is időszakos készlethiányokról értesítette a gyógyszerészeket az érintett készítmény kapcsán. A levélben hangsúlyozták, hogy a szer a nem megfelelően kontrollált 2-es típusú diabéteszben szenvedő felnőttek kezelésére javasolt a diéta és a testmozgás kiegészítéseként. Bármilyen más alkalmazás, beleértve a testtömegkontrollt azzal a kockázattal jár, hogy a betegek számára nem lesz elérhető a kezelésükhöz szükséges gyógyszer. A készlethiány okaként az OGYÉI a megnövekedett és a vártnál nagyobb fogyasztói igényt nevezte meg, hozzátéve, hogy 2023 során is számítani lehet időszakos hiányokra.

A jogosulatlan gyógyszervásárlás hozzájárul a patikákban jelentkező készlethiányhoz. Fotó: Getty Images

„Ha nem vagy cukorbeteg, ne kérd, hogy cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszert írjanak fel neked, segítve a fogyásodat. Léteznek jobb módszerek arra, hogy túlsúlyosként vagy elhízottként elérd az egészséges testsúlyt. Konzultálj kezelőorvosoddal a kezelési lehetőségekről. Ha pedig a súlyod már eleve az egészséges tartományba esik, akkor egyáltalán nem jó ötlet, hogy gyógyszert szedj csak azért, hogy még karcsúbbá válj” – summázza a végkövetkeztetést a Harvard Egyetem egészségügyi blogján dr. Robert H. Shmerling reumatológus szakorvos.

