Így teszi tönkre az irodai munka a szervezetünket

Ez az életvitel ugyanis nemcsak a kardiovaszkuláris rendellenességek, tehát például a szívroham kockázatát növeli, hanem hosszú távon rengeteg mozgásszervi megbetegedés előidézője is lehet.

Sokféle betegség melegágya

Magyarországon a dolgozó emberek harmada ülőmunkát végez. Részletek itt.

Kutatások kimutatták, hogy ha naponta több mint hat órát ülünk, mindenképpen napi szintű intenzív sportolásra van szükség ahhoz, hogy elkerüljük az ülő életmód okozta megbetegedéseket, amelyek közül egyaránt számon tartjuk a belső szervek megbetegedéseit (rák, agyvérzés, színinfarktus, vesebetegségek) és a mozgásszervi megbetegedéseket. Ezen kívül nő a metabolikus szindróma kockázata is, amely szintén számos életveszélyes állapot melegágya.

Az ülő életmód számos egészségügyi probléma forrása lehet. Fotó: iStock

Megterheli a gerincet

Az ülés sokkal jobban megterheli a gerincünket, mint az állás, különösen akkor, ha görnyedt pózban ülünk, ami számítógépes irodai munkánál igen gyakori. Ebben az esetben a porckorongokat kétszeresen terheljük az álláshoz képest, így hosszú távon kialakulhat porckorongsérv vagy meszesedés. Ráadásul ebben a pozícióban a nyaki izmok merevvé válnak, míg a hátizmok gyengülnek, ezek együtt pedig krónikus hát- és nyakfájdalmat, de fejfájást és visszatérő szédülést is okozhatnak.

Kardió, úszás vagy jóga?

Az első és legfontosabb dolog, amellyel megelőzhetjük ezeket a problémákat, a napi szintű, de legalább heti három-négy alkalommal végzett mozgás. Ezen belül majdnem mindegy, milyen tevékenységet választunk: ne legyünk telhetetlenek, kezdetben az is segít, ha három-négy buszmegállót gyalogolunk. Nagyon hasznos a kardió is, mint például az úszás, futás, kocogás, biciklizés, lépcsőzés vagy elliptikus tréner, hiszen ezek fejlesztik az állóképességet és összehangolják az izmok mozgását.

Gerincfájdalom esetén az egyik legjótékonyabb mozgásforma az úszás, hiszen úgy fejleszti az izmokat, hogy közben kíméli az ízületeket. Az ülőmunka okozta hát- és gerincfájdalomra a legjobb a hátúszás, mivel az alsóbb törzsizmokat erősíti, amelyeket fokozottan terhel az ülő életmód, a kartempó közben pedig ellazul a vállunk.

A sok nyújtásra, lazításra épülő mozgásformák, mint például a jóga és a pilates is nagyon jó választást jelentenek, hiszen gyakorlatai jótékony hatással vannak az egész gerincre és hatékonyan oldják a stresszt.

A gyógyszerek nem segítenek

Az ülő életmód okozta gerincbántalmaknak több gyógyítási módja van. Nem szükséges egyből orvosért és receptért kiáltanunk, különösen azért, mert a különböző gyógyszerek és krémek csak kezelik, de nem gyógyítják ezt az állapotot. Ha pedig gyógyítás helyett inkább fájdalomcsillapítókkal próbáljuk palástolni a kellemetlen tüneteket, hosszútávon csak rontunk a saját helyzetünkön.

Ehelyett ha tehetjük, próbáljuk ki a gyógytornát, tehát végezzünk szakember segítségével speciálisan a gerinc bántalmaira hatásos gyakorlatokat. Szintén nagyon hatásos, ráadásul kellemes és relaxáló a gyógymasszázs is. (Bár ez utóbbi időnként nagyon fájdalmas tud lenni, de megéri az átmeneti kellemetlenséget.)

Egyéb kezelések

Ezeken kívül célzottabb kezeléseket is igénybe lehet venni. Ilyenek például a fizikoterápia és a hidroterápia, utóbbi esetén a víz erejének segítségével állítanak elő fizikai energiát, amely sikeresen kezeli nemcsak a mozgásszervi, hanem keringési és idegrendszeri zavarokat is. Sok gyógyfürdőben elérhető az iszapkezelés is, amely során tavak, folyók üledékét és gyógyvizet visznek fel a kezelendő testrészre, például a nyakra, amelynek többek között izomlazító hatása is van. Különösen jó hatással vannak a szervezetre a hévizek, így egy gyógyvizes fürdő már sokat segít, különösen, ha súlyfürdővel párosítjuk. Ez egy speciális víz alatti kezelés, melynek célja a gerincoszlop megnyújtása és a porckorongok eredeti állapotának visszaállítása. A fenti kezelések egy része akár társadalombiztosítási támogatással is igénybe vehető, érdemes utánanéznünk a lehetőségeknek.