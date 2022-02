Koronavírus: szarvasoktól jöhet a következő variáns?

Brit kutatók eredményei szerint háziállatoknál is kialakulhat szívizomgyulladás koronavírus-fertőzés esetén.

Az Egyesült Államok területén mintegy 30 millió fehérfarkú szarvas (Odocoileus virginianus clavium) él, így a felfedezés, hogy az omikron variáns ezekre az állatokra is képes átterjedni, felveti annak elméleti lehetőségét, hogy akár észrevétlenül a faj egyedeiben is kialakulhatnak új vírustörzsek - írta meg a Reuters hírügynökség. A Pennsylvaniai Állami Egyetem kutatói a New York-i Staten Islanden befogott 131 szarvas vér- és orrváladékmintáját elemezve kimutatta, hogy az állatok mintegy 15 százaléka hordoz a vírussal szemben termelődött antitesteket. Mindez arra utal, hogy a patások korábban átestek koronavírus-fertőzésen, illetve fogékonyak a vírus újabb variánsaival való újrafertőződésre.

A világon első vadállatként fehérfarkú szarvasoknál is kimutattak omikron variáns okozta fertőzést. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

"Amikor a vírus egy állati populációban kering, mindig felmerül a lehetősége, hogy visszajusson onnan az emberre. Ennél is fontosabb azonban, hogy ez még több lehetőséget biztosít a vírus számára, hogy újabb variánsokká fejlődjön" - mutatott rá Suresh Kuchipudi, az egyetem állatorvosi mikrobiológusa. "Amennyiben pedig a vírus teljesen mutálódik, akkor képes lehet kikerülni a mostani vakcinák nyújtotta védelmet. Ennél fogva ismét módosítanunk kellene az oltóanyagokat" - tette hozzá.

Mint azt a New York Times írja, korábbi tanulmányok Iowában már 2020 végén, Ohióban pedig 2021 elején is beszámoltak arról, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) széles körben elterjedt a szarvasok között. Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) később 13 másik államban is igazolt szarvasok között kialakult fertőzéseket, igaz, ezekért még nem a vírus omikron változata, hanem korábbi variánsok voltak felelősek. Az USDA emellett kutyák, macskák, tigrisek, oroszlánok, hóleopárdok, vidrák, gorillák és nyércek szervezetében azonosított koronavírus-fertőzésekről is beszámolt már. Mindazonáltal továbbra sincs arra bizonyíték, hogy az állatok is átterjesztenék a fertőzést az emberre.

Gyorsan terjed az omikron variáns a világban, szerda reggelig mintegy 3,5 millió új fertőzést regisztráltak a Föld országaiban.