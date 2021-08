Koronavírus: szarvasok is megfertőződtek

A háziállatokat is szükséges lenne beoltani a járvány visszaszorítása érdekében? Részletek itt.

Az Illinois, New York és Pennsylvania államok területéről begyűjtött 481 minta 33 százalékában mutattak ki a SARS-CoV-2 ellen termelt antitesteket, Michiganben pedig a szarvasok kétharmada fertőződhetett meg a vírussal - olvasható a The Independent cikkében. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium alá tartozó állat- és növényegészségügyi hatóság (APHIS) szerint ugyanakkor a vizsgált szarvaspopulációk egyikénél sem észlelték a COVID-19 klinikai tüneteit a mintagyűjtés időszakában, amely 2020 januárjában kezdődött, majd 2021-ben is folytatódott. A 2021-ben gyűjtött minták 40 százalékában mutattak ki ellenanyagot.

Fehérfarkú szarvasoktól vett mintákban találtak az új koronavírus elleni antitesteket kutatók. Fotó: Getty Images

Az egyelőre szakértői lektorálás előtt álló tanulmány készítői szerint az eredmények nem meglepőek, ugyanis a fehérfarkú szarvasok nagy számban fordulnak elő az Egyesült Államokban, fogékonyak a vírusra, továbbá gyakran kerülnek közeli kontaktusba az emberekkel. A kutatók ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy egy új gazdaszervezet tartós megfertőződése a vírus alkalmazkodását, új törzsek kifejlődését eredményezheti, egyszersmind olyan variánsok megjelenését, amelyek másképpen fertőznek, okoznak betegséget és reagálnak az oltásokra.

A szakemberek úgy vélik, hogy a vírus olyan tevékenységek révén kerülhetett át az emberekről az állatokra, mint a természetmegóvási munkálatok, a szafariturizmus, az etetés és a vadászat. Emellett a szennyezett vízforrások lehetséges szerepét sem lehet kizárni, noha a SARS-CoV-2 szennyvízzel terjedése egyelőre nem bizonyított. Szintén nem zárható ki az egyéb fertőzött állatfajok szerepe. A kutatók hangsúlyozzák, hogy további megfigyeléseket kell végezni annak megállapítására, hogy a szarvasok milyen mértékben vannak kitéve a koronavírusnak és valóban megfertőződtek-e.