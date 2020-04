Koronavírus: nincs 100 százalék hatékonyságú teszt

A koronavírussal kapcsolatban még sok a bizonytalanság. Talán ez lehet az oka annak is, hogy ennyi tévhit terjed az új kórokozóról. Olvassa el korábbi cikkünket, amelyben leszámolunk a tévhitekkel!

A koronavírus-fertőzés igazolására két fajta tesztelés létezik: az egyik a vírusokat mutatja ki, a másik a szervezetben lévő ellenanyagot. A vírus kimutatására csak biológiai labor képes. Ezt a PCR alapú módszert alkalmazzák a hazai hatóságok is - írta a Népszava. A tesztelés során a páciens orrából és garatjából vett, sejteket is tartalmazó mintából kivonják a nukleinsavakat, majd azokban keresik a vírus genetikai anyagát. Ehhez egy speciális gép szükséges, az eredmény pedig néhány óra után meg is van. A fertőzöttség igazolására jelenleg ez a legmegbízhatóbb módszer.

Vannak korlátjai a módszernek

A fenti módszerrel azonban csak néhány nap múlva mutatható ki biztosan a koronavírus-fertőzöttség - amikor már van egy bizonyos mennyiségű vírus a szervezetben. Az eredményt emellett erősen befolyásolja az is, hogy a garat- és orrnyálkahártyából vett váladékkal sikerült-e olyan hámsejteket is kinyerni, amelyekben van vírus. A korlátok miatt aztán a tesztek csaknem harmada álnegatív lehet.

Koronavírus-mintákat tesztelnek az ország legnagyobb laboratóriumában.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A gyorsteszt sem a legjobb megoldás

A másik csoportba tartozó tesztek - úgynevezett gyorstesztek - pedig nem magát a koronavírust, hanem az az ellen gyártott ellenanyagokat mutatják ki. A szervezet először korai ellenanyagot (IgM) termel, legkorábban a megfertőződést követő 5. napon. Később pedig már késői ellenanyag termelődik (IgG), amely a vírus szervezetbe jutása utáni 14-21. napon mutatható ki a vérből. Azonban az ellenanyag a gyógyulás után is jelen van a vérben, azért azt nem lehet meghatározni, hogy a vizsgált személy még fertőz-e a tesztelés pillanatában. Néhány napja egyébként már az Országos Mentőszolgálat is gyorstesztekkel megy ki a házi mintavételekre a koronavírus-gyanús személyekhez. A jövőben azonban várhatóan már a rendőrök fogják elvégezni a tesztelést, mert nem lesz elég mentő.

Milyen gyakran érdemes tesztelni?

A tesztek ismétlésére és a vizsgálatok gyakoriságára vonatkozóan sokféle protokoll létezik, ezek pedig országonként eltérnek, valamint attól is függhetnek, hogy valaki a kórházban van-e, vagy az otthonában - mondta el a Népszavának Medgyaszai Melinda mikrobiológus. A szakember szerint a koronavírus-fertőzés gyanújának felmerülését követő 1., 3., majd a 6. vagy 8. napon érdemes elvégezni a PCR alapú tesztet. Mint mondta, az tekinthető gyógyultnak, akinek már megszűntek a tünetei, és ezt követően legalább 2 tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ugyanakkor azt ajánlja, hogy az igazoltan koronavírusos betegek a tünetek után még 14 napig maradjanak házi karantékban. A vírus ugyanis még a gyógyulás után is napokig jelen van a felső légutakban.

Jelenleg egyébként minden ország küzd azzal, hogy nem áll rendelkezésre elegendő PCR teszt. Valószínűleg ezért is végeznek kevés tesztet a hatóságok. A mikorbiológus szerint azonban nagyon fontos lenne, hogy az egészségügyi dolgozók szűréséhez akár a föld alól is előteremtsék a szükséges koronavírusteszteket.

