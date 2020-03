Koronavírus: eddig marad a szervezetben

20 napos karantén kellene - olvassa el a részleteket!

A kutatók a pekingi PLA Általános Kórházban január 28-a és február 9-e között kezelt 16 koronavírusos beteg esetét mutatták be. A páciensek átlagéletkora 35,5 év volt. A kutatók több napon is garatmintákat vettek és elemezték azokat. "Tanulmányunk legjelentősebb megállapítása az, hogy a betegek felénél rejtőzködött a vírus, még a tüneteik megszűnésekor is" - emelte ki Lokesh Shrama, a Yale Egyetem Orvostudományi Karának instruktora, aki egyben a tanulmány társszerzője is.

A tünetek megszűnése után is 2 hét karantén javasolt. Fotó: Getty Images

Tünetek nélkül is fertőznek a betegek

A vizsgált koronavírusos betegeknél az elsődleges tüntetek a láz, a köhögés, a torokfájás és a nehéz légzés voltak. Egy beteg kivételével öt nap volt a lappangási időszak, a tünetek pedig átlagosan nyolc napig tartottak. A tünetek megszűnése után pedig még legalább 1, de akár 8 napig is fertőzőképesek voltak a páciensek.

Mit tehetünk?

A szakemberek azt tanácsolják, hogy akinek enyhe légzőszervi tünetek jelentkeznek a koronavírus-fertőzés következtében, az a panaszok megszűnése után is még 2 hétig maradjon otthoni karanténban, hogy biztosan ne fertőzhessen meg másokat. A lényeg tehát az, hogy ugyanolyan gondossággal kell kezelni a tünetmentes, éppen csak talpra állt betegeket is, mint a tünetekkel bírókat.

Azt még nem tudni, hogy ez az állítás igaz-e a jóval sebezhetőbb betegek, például az idősek vagy az immunhiányos betegek esetében. Az egyik szerző szerint viszont súlyosabb kimenetelű koronavírus-fertőzés esetén akár hosszabb ideig is tarthat a rejtőzködési idő.

