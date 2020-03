Koronavírus: "nem a legrosszabbra számítunk"

Nagyon nagy kiterjedésű járvány esetén a brit lakosságnak akár a 80 százaléka is megfertőződhet az új típusú koronavírus terjedésének első vagy első két hullámában - nyilatkozta a BBC-nek Chris Whitty angol tisztifőorvos. Hangsúlyozta azonban, hogy nem tartja valószínűnek, hogy ez valóban meg fog történni - ez csupán a "legrosszabb forgatókönyv", amelynek felvázolása szükséges volt a koronavírus elleni küzdelem megszervezéséhez. "Ez az abszolút felső széle a tervezéshez használt becslési sávnak. Ezt hívjuk az ésszerűen felvázolható legrosszabb eseti forgatókönyvnek" - mondta.

A brit egészségügyi hatóságok azonban ennél jóval alacsonyabb fertőződési aránnyal számolnak. Ennek ellenére fontos, hogy a legrosszabb forgatókönyvre is legyenek cselekvési tervek, mert csak így tud az ország megfelelően felkészülni a koronavírus-járvány okozta helyzet súlyosbodására - tette hozzá.

Szájmaszkban néznek egy meccset az angliai Sheffieldben. Fotó: Getty Images

Még nincs angol áldozat

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) 2019 végén jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Azóta már több mint 93 ezer embert fertőzött meg világszerte, a halálos áldozatok száma pedig 3100 felett van. Nagy-Britanniában egyelőre nincs áldozata a koronavírus-járványnak, de az angol tisztifőorvos szerint afertőzésterjedése esetén számítani kell néhány halálesetre, különösen a kiemelten veszélyeztetettek - tehát az idősek és a krónikus betegek - körében. A rendszeresen visszatérő szezonális nagy-britanniai influenzajárványokban viszont évente átlagosan nyolcezren halnak meg - tette hozzá a szakember.

Mire számít Anglia?

Az angol tisztifőorvos gyakorlatilag kizártnak tartja, hogy a kínai intézkedésekhez hasonlóan Nagy-Britanniában is egész városok lezárására lenne szükség a koronavírus-járvány miatt. "Kínában a járvány korai szakaszában ez ésszerű intézkedés volt, de az ilyen lépés csak addig célszerű, amíg a megbetegedések egy adott térségben koncentrálódnak és máshová még nem terjedtek át" - magyarázta a szakértő.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) szintén valószínűtlennek nevezi, hogy Londont valaha is teljesen karantén alá kellene helyezni a koronavírus terjeséde miatt. A szakemberek ennek ellenére úgy vélik, hogy nem indokolatlan elemzést készíteni egy ilyen drasztikus intézkedés gazdasági hatásairól. A pénzügyi elemzők szerint naponta csaknem félmilliárd fontos - 190 milliárd forintos - kárt okozna ez a lépés. Ötnapos munkahéttel számolva a gazdasági veszteség egyheti teljes karantén esetén a 2,4 milliárd, egyhavi zárlat esetén pedig a 10 milliárd fontot is meghaladná.

