Koronavírus: korábban kezdett terjedni, mint hittük

A Tanja Stadler bioinformatikus vezette kutatócsoport mintegy 100, zömében Kínából származó és a nyilvános adatbázisban elérhető koronavírus DNS-szekvenciáját határozta meg. A karantén január 23-i elrendeléséig figyelemmel kísérték a járvány alakulását a közép-kínai Vuhanban.

Szájmaszkor viselő járókelők Hongkongban. Fotó: Getty Images

Gyorsabb az influenzánál

Koronavírus: rosszul használják a szájmaszkot - olvassa el a részleteket!

Ahogy már korábban megírtuk, a kínai kutatók számításai szerint az új koronavírus okozta járvány a szamárköhögésnél lassabban, az influenzánál viszont valamivel gyorsabban terjed. Ezt a svájci kutatók is megegerősítették: az ő számításaik szerint a szezonális influenzát kevesebb mint 1,5 személynek tudja átadni egy fertőzött, azonban egy koronavírusos beteg átlagosan 2-3,5 embert tud megfertőzni. Az új koronavírussal egy családba tartozó SARS-nál egyébként 3-ra becsülték az egy ember által megfertőzöttek számát.

A kutatók szerint nagyon nagy valószínűséggel kizárható, hogy már november előtt is előfordult volna emberben az új típusú koronavírus. A statisztikai modell segítségével kiszámították, hogy 2020. január 23-án 4 és 19 ezer között lehetett a koronavírussal fertőzött személyek száma. A kutatók számításai azt is megerősítették, hogy a koronavírus állatról került át emberre. Az algoritmussal egyébként a járvány valós idejű elemzése is lehetséges lenne, amennyiben rendszeresen analizálnák a vírus genetikai állományát az új fertőzötteknél Az ETH tudósai azonban hangsúlyozták, hogy munkájukat még nem véleményezték más tudósok.

A koronavírus tünetei és kezelése

Tavaly december óta tízezreket betegített meg az új koronavírus okozta járvány. A vírust kezdetben 2019-nCoV névvel illették, azóta viszont az Egészségügyi Világszervezet (WHO) COVID-19-e keresztelte át a megbetegedést, maga a vírus pedig a SARS-CoV-2 nevet kapta. Erre az esetleg pontatlanságokat vagy stigmatizáló megfogalmazásokat használó más nevek kiküszöbölése miatt volt szükség.

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, a rendelkezésre álló információk szerint a COVID-19 elsősorban személyes kontaktus útján, cseppfertőzéssel terjed. Afertőzéslappangási ideje akár 14 nap is lehet. A betegség lázzal, köhögéssel és nehézlégzéssel jár. A tünetek súlyossága egyénenként eltérő lehet. Az eddigiek alapján súlyos, akár halálhoz vezető megbetegedést többnyire idős, krónikus beteg személyeknél válthat ki. Bár számos kutatás zajlik párhuzamosan mind a COVID-19 megelőzését szolgáló védőoltás, mind a kezelésére használható gyógykészítmény kifejlesztésére, egyelőre nincs igazoltan hatásos gyógymód. A kezelés jelenleg a tünetek enyhítését célozza, amíg a szervezet immunrendszere leküzdi a kórokozót.