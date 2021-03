Koronavírus: most a fiatalokra veszélyesebb

A koronavírus brit mutációjának hazai terjedésével nemcsak a betegszám emelkedik, de a kórházi ápolásra szorulók átlagéletkora is csökken - számolt be az RTL Híradó. A csatorna kérdésére Szlávik János, a Szent László Kórház infektológiai osztályának vezetője úgy nyilatkozott: most jóval fiatalabbak kerülnek kórházba, mint az első két hullám ideje alatt.

Koronavírus: ennyivel terjed gyorsabban a brit mutáns A brit mutáns megbetegítőképessége és terjedési sebessége nagyobb, mint az eredeti új típusú koronavírusnak. Míg a tavaly megjelent koronavírussal fertőzöttek két-három embernek adják át a betegséget, addig a brit mutánssal fertőzöttek négy másik személyt is megtudnak fertőzni - mondta el néhány napja Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A brit mutáns a fiatalabb korosztályra is veszélyesebb

Az infektológus szerint a fekvőbeteg-osztályra került legutolsó tíz beteg mindegyike az ötvenes korosztályhoz tartozik, ez pedig jelentősen eltér az eddig tapasztaltaktól, amikor többnyire 70-90 közötti emberek szorultak kórházi ellátásra. "Úgy tűnik, hogy az angol mutáns a fiatalabb korosztályt támadja meg úgy, hogy azok kórházba is kerülhetnek" - mondta el Szlávik János.

A fiatalabb korosztályra is veszélyesebb a brit mutáns. Fotó: Getty Images

A koronavirus.gov.hu oldal legfrissebb, hétfő délelőtti adatai szerint az elmúlt 24 órában 4326 új koronavírus-fertőzöttet és 84 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. A statisztikák az elmúlt két hétben kezdtek látványosan romlani, a február első hetében mért fertőzöttszám a hónap végére a háromszorosára emelkedett. Szintén sokat nőtt a kórházban ápolt betegek száma, és lélegeztetőgépre is egyre többen kerülnek.

Az első kutatások szerint a koronavírus nemrég azonosított új mutációja, a brit variáns körülbelül 70 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi változat.