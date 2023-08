A legdurvább tévhitek a fejfájásról

A Reckitt Benckiser Kft. friss felmérésben a szülők 22 százaléka vallotta azt magáról, hogy kevésbé vagy egyáltalán nem aggódik, ha gyermekének fáj a feje. Bár kétségtelen, hogy a fejfájás mögött csak elvétve áll valamilyen súlyosabb betegség, mégis olyan problémáról van szó, amely Magyarországon is a mindennapok része, a rendszeres és nem komolyan vett fejfájás pedig befolyásolhatja a tanulmányi eredményeket, a mindennapi programokat és a társas kapcsolatokat is.

A gyermekkori fejfájást sajnos nem mindig egyszerű felismerni, „dr. Google” pedig nem a legjobb tanácsadó. Ha viszont felismerjük a problémát, többféle kezelési lehetőség is a rendelkezésünkre áll. Gyermekünknek tehát azzal segíthetünk a legtöbbet, ha komolyan vesszük panaszait, és leszámolunk a gyermekkori fejfájást övező, alábbi tévhitekkel.

Nemcsak a felnőtteket, hanem a gyermekeket is érintheti. Fotó: Getty Images

Tévhit: „minden fejfájás ugyanolyan”

Nincs olyan ember, akinek élete során még soha sem fájt volna a feje, és ez alól a gyermekek sem kivételek. Azonban hiába gondolják sokan a fejfájásról, hogy az a felnőttek körében rendszeresebben jelentkezik, sajnos a gyerekek fejfájása is igen gyakori panasz – és mint a felnőtteknél, úgy a gyermekek tekintetében is változatos intenzitással és tünetekkel jelentkezhet fejfájás. Úgy is mondhatnánk: ahány gyerek, annyiféle fejfájás.

Nem árt tudni, hogy a fájdalom erőssége, helye és megjelenése alapján 3 fő fejfájástípust különböztetünk meg:

Migrén: lüktető fájdalomként nyilvánul meg, hányinger és hasi fájdalom kísérheti.

Tenziós típusú fejfájás: állandó fájdalom, enyhe vagy mérsékelt, halántéktájékon érezhető.

Cluster típusú fejfájás: epizodikus fájdalom (naponta akár 8-szor is jelentkezhet), amely a fej egyik oldalán érezhető, és kevesebb mint 3 órán át tart.

Fontos kiemelni továbbá, hogy a fejfájós kisgyerekek nem biztos, hogy meg tudják nevezni a fájdalom helyét vagy annak jellegét. A szülők azonban olvashatnak a jelekből, észrevehetik például, hogy a gyermekük nyűgös és kevésbé aktív, még játszani sincs kedve. Ilyenkor tanácsos konkrétan rákérdezni a tünetekre, ez is segíthet a felismerésben. A hányás, a sápadtság vagy éppen bőrpír is utalhat fejfájásra is.

Ijesztő, mennyi gyerek küzd rendszeres fejfájással – az online oktatás ráadásul még gyakoribbá tette a problémát.

Tévhit: „az internet a legjobb tájékozódási alap”

Szülőként nem egyszerű felmérni, hogy milyen mértékben és mitől is fájhat a gyermekek feje. Ilyenkor a tanácstalanság miatt az első reakciók egyike lehet az interneten való keresgélés, amellyel a szülők megpróbálják önállóan diagnosztizálni a problémát. A legújabb magyarországi felmérés adatai arra világítanak rá, hogy a szülők több mint 60 százaléka tájékozódik egészségügyi kérdésekben különböző weboldalakról és internetes keresések alapján. Ennek azonban meglehetnek a maga veszélyei.

Az internet valóban hasznos, de nem mindentudó: a netes orvoslás adott esetben többet árthat, mint amennyit segít. „Nem csak a hipochonderek, de az aggódó szülők is hajlamosak arra, hogy gyermeküket különböző weboldalak segítségével diagnosztizálják. Én minden esetben azt javaslom, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjunk, és még így is nagyon kicsi az esélye, hogy a világháló pontosan meghatározza a probléma forrását. Ilyenkor inkább jusson eszünkbe az a mára már mémmé vált jelenség, hogy bármilyen tünetre is keresünk rá a neten, legjobb esetben is az agydaganat lesz az eredmény” – mutatott rá dr. Kőnig Róbert gyermeksebész.

Csakúgy, mint a felnőttek esetében, a gyerekkori fejfájás hátterében is ritkán áll komolyabb betegség. A legtöbb esetben magától is elmúlik a fejfájás, vagy a különböző házi praktikák hatására alábbhagy a fájdalom.

Tévhit: „a gyermekkori fejfájásra nincs megoldás”

Tévhit az is, hogy a fejfájással nem lehet mit kezdeni, ugyanis számos kezelési lehetőség áll rendelkezésre. Segíthet például a vízivás: fontos figyelni a gyerekek megfelelő folyadékpótlására, kilónként napi 100/120 milliliterrel számolhatnak a szülők. Emellett az étkezések rendszerességét és a minőségét is célszerű szem előtt tartani, az egészségtelen táplálkozás ugyanis szintén a fejfájás kiváltó okai közé tartozik. De az alvás is jó megoldás lehet: érdemes lefektetni a gyermeket egy csendes, sötét szobában, hadd pihenje ki magát. Eközben egy nedves ruhával borogathatjuk a homlokát vagy a szeme környékét, gyakran ez is csökkenti a fájdalmat. Ezenkívül a friss levegő és a mély belégzések is segíthetnek.

Ha fenti praktikák nem váltak be, akkor a fájdalomcsillapítók alkalmazása is egy opció – természetesen a gyermek életkorának és súlyának megfelelően. Ma már vannak külön a gyermekek számára kifejlesztett, szájban oldódó tabletták, amelyeket folyadék nélkül is be lehet venni, illetve amelyeknek édes, kellemes ízük van.

Ha pedig a fájdalom a fájdalomcsillapító hatására sem enyhül vagy folyton visszatér, akkor mindenképpen vigyük orvoshoz a gyereket. Forduljunk szakértőhöz akkor is, ha a gyermek a homlokán vagy a halántékán jelentkező, lüktető érzésre panaszkodik, vagy ha más panasz – például rossz közérzet, hányás, illetve fény- és zajérzékenység – is társul a fejfájáshoz.