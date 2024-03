A legjobb és legrosszabb teák fejfájás esetén

Amikor fáradtsággal, megfázással vagy stresszel szembesülünk, sokan a kedvenc teánkat hívjuk segítségül. De vajon egy fejfájás esetén is jót tehet egy csészényi ebből a forró italból, vagy inkább csak súlyosbodnak tőle a panaszaink? A Health.com által megkérdezett szakértők szerint ez sok mindentől függ.

A teafogyasztás számos előnnyel járhat, de nem mindenkinek, és nem mindegyik fajtája. Fotó: Getty Images

A tea a világ egyik legszélesebb körben fogyasztott itala – a víz után a második helyen áll. Népszerűségét annak is köszönheti, hogy számos pozitív hatást gyakorolhat a szervezetre – gondolj csak a gyógyteákra. A tea és a fejfájás kapcsolata azonban egy kicsit bonyolultabb ennél. Egészségi állapotodtól és a tea fajtájétól függően ugyanis ez az ital gyógyítója, de akár kiváltó oka is lehet a fejfájásnak

Teaösszetevők, amelyektől megfájdulhat a fejed

Számos teaösszetevőről ismert, hogy – egyéni érzékenységétől függően – fejfájást válthat ki. „Bizonyos teák – például a matcha, a fekete, az oolong vagy az Earl Gray – koffeint tartalmaznak, és ma már bizonyított tény, hogy a túlzott koffeinbeviteltől megfájdulhat a fejünk” – mutatott rá Mascha Davis táplálkozási szakértő. A koffein ugyanakkor képes függőséget is kialakítani, tehát egyeseknél éppen a megszokottnál alacsonyabb koffeinfogyasztás válthat ki fejfájást és elvonási tüneteket, például extrém fáradtságot és ingerlékenységet. Lisa Andrews dietetikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a sok koffein fogyasztása nyugtalan, rossz minőségű alváshoz vezethet, közvetett módon pedig ez is lehet a fejfájás oka.

A fentiek alapján azt gondolhatod, hogy kizárólag koffeinmentes teák fogyasztásával elkerülheted a fejfájást, ez azonban nem feltétlenül igaz. Ha például rendszeresen gyógyszert szedsz és mellé gyógyteát iszol, akkor azok kölcsönhatása fejfájáshoz vezethet.

De a gyümölcsteákban és egyes teakeverékekben található tanninoktól is megfájdulhat a fejed, ha hajlamos vagy rá. Ennek oka vélhetően az, hogy ezek a vegyületek befolyásolhatják a szerotonin felszabadulását a szervezetben. Egyes kutatások viszont arra utalnak, hogy a tanninok a vas felszívódását is megzavarhatják, így a vér oxigénszállítása nem lesz ideális, ez pedig szintén hozzájárulhat a fejfájáshoz.

Meg kell említeni továbbá a hisztamint is. Ez is egy, a különféle élelmiszerekben természetes módon előforduló vegyület, egyesek azonban intoleránsak lehetnek vele szemben. A hisztaminérzékenységre olyan tünetek hívhatják fel a figyelmet, mint például a fejfájás, a csalánkiütés vagy az orrdugulás.

Ezeket idd, ha enyhítenéd a fejfájást

Már egy enyhe kiszáradás is járhat fejfájással, ezért már önmagában a folyadékbevitel növelése segíthet a kellemetlen panasz enyhítésében. Egyeseknél – különösen a migrénesek körében – a koffein is jótékony hatású lehet, ugyanis szűkítheti a kitágult ereket, ezáltal pedig mérsékelheti a fejgörcsöket. Ezenkívül a teafogyasztás már pusztán ezért is gyógyírt jelenthet a fejfájásra, mert segíthet az ellazulásban. Egy tanulmány például megállapította, hogy azok, akik 6 héten keresztül naponta megittak 4 csésze teát, sokkal könnyebben lendültek át a stresszhelyzeteken, így a stressz okozta fejfájás is kevésbé kínozta őket.

Természetesen, ha érzékeny vagy a koffeinre, a hisztaminokra, a tanninokra vagy a tea egyéb összetevőire, érdemes kerülnöd a tea fogyasztását. Ha azonban gyakran fáj a fejed, és szeretnél a fájdalomcsillapítókon kívül egyéb alternatívákat is felfedezni a panasz enyhítésére, Davis szerint az alábbi teafajták nagyobb valószínűséggel enyhítik a fejfájást, mint mások.

Borsmenta tea – A benne található mentol nyugtató hatással lehet az izomzatra, ezért hasznos lehet a feszültség okozta fejfájás csillapításában.

Gyömbér tea – Gyulladáscsökkentő, valamint émelygést enyhítő tulajdonságai révén sikeresen bevethető a gyomorpanaszok okozta fejfájások esetén.

Levendula tea – Nyugtató hatásával csökkenti a stresszt, ennek eredményeként pedig a fejfájást is mérsékelheti.

Kurkumint vagy kamillát tartalmazó teák – Ezek fejfájáscsökkentő hatásának igazolásához több adatra van szükség, de egyes vizsgálatok szerint ezek is hatékonyan bevethetőek a kellemetlen panaszok ellen.

„Fontos azonban megjegyezni, hogy a teára adott egyéni válaszok annyira eltérőek lehetnek, hogy ami az egyik embernél működik, az nem biztos, hogy a másiknál is enyhíti a fejfájást. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy személyre szabott étrendi tanácsokért konzultáljon egy dietetikussal” – tette hozzá a szakértő.