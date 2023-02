Mégsem jó, ha borotválod odalent? Tévhitek az intim higiéniáról

„A nemi élet, az intim higiéné, az olyan érzelmekről való beszélgetés, mint a partneri kapcsolat, szerelem és értékrend nem megfelelően kerül elő a családok életében. A szülők nem szeretnek beszélni a magánéletükről, ami érthető is, viszont így a szükséges kérdések sem kerülnek terítékre. Változás, hogy a fiatalok az interneten ma már számtalan dologról szabadon olvashatnak, ezzel eljuthatnak olyan kérdésekhez, amelyekkel még nem találkoztak. Ugyanakkor egy felnőtt tapasztalata, tudása és értelmező magyarázata nem jelenik meg az online felületeken” – mutatott rá dr. Kiss Rita orvos-mikrobiológus.

Az intim higiénia ma is tabu, pedig fontos lenne beszélni róla. Fotó: Getty Images

Melyek ezek a területek, amelyek kevés említést kapnak? Nos, az emberi test legfontosabb, úgynevezett intim területei a külső nemiszerveken kívül:

a száj,

a hónalj,

a nagyobb mellek alatti összefekvő terület,

a combhajlat,a végbélnyílás környéke,

valamint a lábujjközök.

A bőrünkön élő jótékony baktériumokat és a bőr természetes védekezőrendszerét enyhén savas vegyhatás védi. Azonban ezek a területek kissé máshogy viselkednek, mint a bőrünk többi része: zártabbak, kevésbé szellőznek, ezért az izzadás jobban megnyilvánul, és a kórokozók, a jellegzetes illatú, vagy akár büdösebb váladékot termelő baktériumok hatékonyabban megtelepszenek. Ennél fogva az ápolás első lépéseként e területek tisztán tartása, szellőztetése kerül előtérbe.

Nevelés születésünktől fogva

Az édesanyák nyitottak a babájuk ápolásával kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban, és keresik, várják az információt. Nekik a védőnők jó támaszt nyújthatnak, hiszen megtaníthatják a baba helyes fürdetését, pelenkázását is. „Ha egy védőnő elmondja, hogy a kislányt a mosdóban a folyó víz alatt tartva milyen irányú legyen a tisztító mozdulat, megalapozza az anyuka tudását: a vizeletben alapesetben nincs baktérium, míg a széklet hemzseg tőlük, tehát a mozdulatnak elölről kell indulnia, úgy haladva hátrafelé. Az anyukának a húgycső, hüvely, végbél sorrendet kell tartania és később megtanítania, elmondania kislányának. Fiúgyermekeknél is fontos az anatómia ismerete. A mai gyakorlat szerint a fitymához hatéves korig nem nyúlnak, de gondos, óvatos mozdulattal lehet tisztogatni az alatta lévő területet. Máskülönben gyulladás alakulhat ki. Például a fiúknál és férfiaknál az ülve pisilés buktatója lehet, hogy a nemi szerv hozzáérhet a WC-csésze belső pereméhez, és ezáltal akár észrevétlenül is fertőzést szedhetnek össze.”

A szakember kifejtette, kisiskolás korban már elkezdődhet a serdülésre való felkészítés. „A gyermekek látnak csókolózó embereket, a 10-12 éves kislányok pedig már menstruálnak. Az elmúlt évtizedekben sokat fejlődtek a menstruációkor használatos eszközök, a betétek, tamponok. Ez utóbbiak hosszabb ideig bent marad naka hüvelyben, és ha két-három óránként nem cserélik, akár az is előfordulhat, hogy a meleg, nyirkos, tápanyagban dús területen elszaporodnak a baktériumok. A kívülről érkező fertőzések elkerüléséért természetesen tiszta kézzel kell cserélni ezeket az eszközöket.”

Szexuális élet higiénikusan

A gyermekekkel az érdeklődési szintjüknek megfelelően ajánlott beszélgetni a szexuális életről. Az iskolai védőnőknek, iskola által bevont szakértőknek nagy szerepük van ebben a kiemelt tabutémában, hiszen az otthoni beszélgetésekre, a családra nem lehet biztonsággal számítani. „Már ekkor meg kell jegyezni, hogy minden szeretkezés előtt és után kötelező (lenne) mosakodni, utána pedig 15 percen belül elmenni vizelni, hiszen ez belső steril mosásnak számít. Ahogy a vizelet távozik a húgycsövön át, kimossa a befelé igyekvő baktériumokat. Védjük ezáltal magunkat a felszálló fertőzésektől, kialakuló gyulladástól. A nemi úton terjedő vírusok, gombák és paraziták pedig a partnerek között terjednek, ezért a felvilágosítás szerepe a tünetekre vonatkozóan már felső tagozatos gyerekeknél fontos. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy ha változást tapasztalnak az intim területeiken, titkolózás helyett jelezzék a védőnőnek, vagy annak, akiben megbíznak” – mondja a szakértő.

„Mind közül a bakteriális fertőzések a leggyakoribbak, és ezek nagy részét saját vagy partnerünk normál flórájának baktériumai okozzák. Ezeket a fertőzéseket a tisztálkodás rossz iránya okozhatja, de például az is, ha nem megfelelő alapossággal mossuk a nemi szerveinket. Ha normál flóra okozta fertőzés lép fel, átmehet ping-pong fertőzésbe, azaz hogy a partnerek egymásnak adják oda-vissza a kórokozót. A megfelelő kezelés érdekében mindenképpen célszerű ilyenkor orvoshoz fordulni. A kúra alatt naponta törölköző- és fehérneműcsere ajánlott, hogy a váladék másnap ne fertőzhessen vissza. Fontos megemlíteni, hogy a kezeletlen fertőzések akár meddőséghez is vezethetnek. Ha valaki nem él partnerkapcsolatban, az intim területek napi egyszeri megmosása akkor is ajánlott. A törlőkendők használatát viszont csak akkor javaslom, ha valaki nem jut vízhez, de ez is legyen illat- és színezékmentes. Este az ágyba pedig senki ne bújjon „piszkosan”, magunkat és a partnert is megtiszteljük ezzel.”

Intim mosakodószerek

„A forgalomban lévő folyékony szappanok már általában 7-es pH-val készülnek, a bőrt kevésbé támadják. Az intim mosakodók enyhén savasak, a 4-5-ös vegyhatás már jó. Ezt mondhatjuk speciális összetételnek a vegyhatás tekintetében, és mindenképpen figyeljük, hogy illat- és színezékmentes legyen a mosakodószerünk. Akinek bőrgyógyászati problémája van, minél kevésbé terhelje bőrét, nézze át az összetevőket!” – figyelmeztetett a termékfejlesztésben is részt vevő orvos-mikrobiológus. „Az egészséges hüvely rendszeres öblítése a normál flórát tönkreteheti. Egy-egy hüvelyi mosás azonban a fertőzést követően támogatóan hathat a normál flóra visszaállítására. Bizonyos esetekben a fertőzés első jeleinél egy hüvelyöblítés segíthet, de napi szinten túlzásba lehet vele esni. Külön szert használjunk intim mosakodáshoz, a külső nemi szervek tisztán tartására, valamint szükség esetén külön hüvelyöblítőt” – tette hozzá.

Esztétikai kérdés: a szőrtelenítés

Nagy divat napjainkban a csupasz bőrfelület, de szőrbenövés és szőrtüszőgyulladás is kialakulhat a szőrtelenítés során. „A szőr kihúzásakor a szőrszál helyén keletkező apró sebbe bekerülhetnek a bőrünkön lévő baktériumok, ezért szőrtelenítés előtt mindig tisztítsuk meg a felületet, utána pedig fontos a bőr megnyugtatása, akár fertőtleníthetünk is. A luffa szivaccsal való bőrradírozás pedig segít, hogy a szőr ne nőjön a bőr alá, ne alakuljon ki szőrbenövés. Borotválkozásnál ez kevésbé alakul ki, hiszen a szőrt a bőr felületén vágjuk el, azonban egyre erősebb és egyre több szál is kinőhet egy szőrtüszőből. A bőr ápolása az alap bőrtípustól is függ, de általánosságban elmondható, hogy szőrtelenítéskor is kerüljük az illatosított termékeket. Ezenkívül alapszabály, hogy mindenki csak a saját borotváját használja!”

Higiéniai tévhitek

Az intim higiénia összességében nem jelenik meg a köztudatban, nincs a helyén, és ez sok probléma okozója a szakember szerint.

Tudtad például, hogy a nemi szőrzetnek funkciója, betegségmegelőző szerepe van, tehát a teljes szőrtelenítés az intim nemi területeken fertőzésekhez vezethet?

Tévhit a túlzásba vitt mosakodás szükségessége is, mert fürdés után közel másfél óra, mire a bőr újra helyreáll. Tartsunk egy egészséges egyensúlyt a tisztálkodások számában!

A tisztálkodás alapelemei:

Kézmosás WC-használat előtt és után, de hazatérés után, étkezés előtt is.

A WC-használatot vagy mosakodást követő törlő mozdulat mindig elölről induljon el. Bidét puhább széklet esetén és menstruációkor érdemes használni.

Ruhadarabjaink cseréjének ajánlott gyakorisága: fehérnemű naponta, pizsama, ágynemű hetente. A testtel közvetlenül érintkező ruhadarabokból is érdemes naponta tisztát felvenni. Felsőruházatot a látható és szagolható szennyeződés mértékétől függően akár lehet egy-két hétig is hordani.

Törölköző és fehérnemű mosása 60 fokon.

A törölközőket vagy annak részeit fontos lenne elkülöníteni. Például tusolás után optimális felülről, az arc felől haladni lefelé. A törölközőnek teljesen ki kellene száradnia a következő használatig. Az áporodott szag arról tanúskodhat, hogy nem 60 fokon volt mosva, vagy az előző használat után nem száradt ki teljesen.

Meleg vizű tavakban, medencékben kórokozók szaporodhatnak el, sőt fekáliás fertőzések is kialakulhatnak, tekintve, hogy mennyien nem tartják be az alapvető higiéniai szabályokat, és akár WC-nek használják a tavakat, medencéket.

A hormonok hatására megjelenik testünk jellegzetes illata, amelynek változása betegségre, feszültségre, kórokozó baktériumok jelenlétére is utalhat. Érdemes illatmentes izzadásgátlókat használni, hogy a különböző szagok felismerhetőek legyenek.

Túlzott higiénével a saját flóránkat tesszük tönkre, például feleslegesen használt törlőkendőkkel, fertőtlenítőszerekkel.

