Fejfájáscsillapító után ezért ne igyunk kávét

A koffein kémiai formájában fehér színű, vízben oldódó vegyület, szakkifejezéssel 1,3,7-trimetilxantin a neve. „Serkenti a szívműködést, átmenetileg növeli a vérnyomást és a pulzusszámot, élénkít, növeli a fizikai állóképességet. Fokozza a gyomornedv elválasztását, és élénkíti a szellemi funkciókat is, emellett pedig enyhe vízhajtó hatásáról is ismert” – részletezte a hatását szakértőnk, Schmidt Judit dietetikus.

Arabica vagy Robusta?

Mivel köznyelvi nevét a kávénak köszönheti, a koffein bevitelét elsősorban a kávéivással társítjuk. Ám ez a vegyület egyrészt nem kizárólag sokak kedvenc reggeli italában található meg, másrészt pedig, ha már kávé, az sem mindegy, milyen kávéról beszélünk.

A világ kávéitalai ugyanis döntően két kávéfajtából, az Arabica-ból és a Robusta-ból készülnek. Az Arabica kávénak 1,2-1,8 százalékos a koffein-tartalma, míg a Robusta ennek csaknem kétszeresét tartalmazza. Azonban az ital elkészítési módja is befolyásolja a kész italban levő koffein mennyiségét. Azt gondolhatnánk, hogy a méregerős olasz eszpresszónak nincs párja e téren, pedig sokszor pont az ellenkezője az igaz. A koffein kioldódásához ugyanis időre van szükség, így a gyorsan, 20-30 másodperc alatt elkészülő presszókávé koffeintartalma becslések szerint nagyjából 30-50 milligramm csészénként, ez pedig nem óriási mennyiség. Ezzel szemben egy csésze hosszan ázó, filteres kávé koffeintartalma, különösen, ha az erős Robusta fajtából készül, akár 200 milligrammig is felmehet.

A gyógyszerekre is érdemes figyelni

De nem kizárólag a kávéval vehetünk magunkhoz koffeint. Ez a vegyület adja a tea, a kóla és az energiaitalok élénkítő hatását, de van belőle a kakaóban, a csokoládéban is, sőt, akár olyan üdítők is tartalmazhatják, amelyeknek nem kóladió az alapanyaga. Ráadásul a koffein a hatóanyaga egyes fejfájáscsillapító gyógyszereknek is – ez utóbbiakban akár egy presszókávényi adag is lehet (a pontos mennyiséget a gyógyszer betegtájékoztatója tartalmazza).

„A kávé viszonylag gyorsan felpörget, ezért is szeretjük reggelenként, amikor azonnali élénkítő hatásra van szükségünk” – mondta Schmidt Judit. Szakértőnk azt is hozzátette, hogy ez a hatás azonban gyorsan elmúlhat, mivel a kávéban levő koffeint viszonylag hamar feldolgozza a szervezetünk.

A tea, főleg a zöld tea hatása ennél lassabban érvényesül, és valamivel tovább fennmarad. De az sem mindegy persze, hogy milyen mennyiségben fogyasztjuk a koffeint tartalmazó italokat. „A teából sokszor lefőzünk egy nagyobb adagot, és egész nap kortyolgatjuk melegen vagy jegesen, ezzel folyamatosan fenntartva az élénkítő hatását. Ha viszont még késő délután is fekete vagy zöld teával frissítjük magunkat, a koffein megzavarhatja az éjszakai pihenésünket” – figyelmeztetett szakértőnk.

Ugyanez a helyzet a kólával és a csokoládéval is. Egyébként sem igazán javasolt őket nagyobb mennyiségben fogyasztani, de ha mégis megtesszük, lehetőleg ne késő délután vagy este nyúljunk értük. Arra is érdemes figyelni, hogy ha fejfájáscsillapító gyógyszert veszünk be, ennek a hatását ne erősítsük tovább kólával, kávéval, teával és csokival.

