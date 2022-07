Valóban veszélyes várandósan halat enni?

Egyéni beállítottság és szemléletmód kérdése, ki hogyan változtat életmódján, amikor megtudja, hogy várandós. Akad, aki már a baba tervezésekor igyekszik megteremteni a fogantatáshoz és a magzat kihordásához legideálisabb testi-lelki feltételeket, más abban a pillanatban kapcsol óvó-védő üzemmódba, amikor kiderül, hogy új életet hord a szíve alatt. Megint mások úgy gondolják, azzal teszik a legjobbat maguknak és születendő gyermeküknek, ha nem aggodalmaskodnak feleslegesen, és úgy élik tovább az életüket, mint korábban.

A hal fontos tápanyagforrás. Várandósan is. De néhány szabályt be kell tartani ahhoz, hogy biztonsággal lehessen fogyasztani. Fotó: Getty Images

Az alapok különösen fontosak

Az egészséges, tápanyagokban, ásványi anyagokban, vitaminokban és fehérjékben gazdag, rostdús étrend kialakítása létfontosságú a magzat zavartalan fejlődése érdekében. A köztudatba jó ideje beivódott – és a terhesgondozást végző szakemberek rendre fel is hívják rá a figyelmet –, hogy vannak "tiltólistás" ételek, amelyeket várandósan nem ajánlott enni. Ezek közé tartoznak a nemespenészes élelmiszerek, a nyers húsfélék, a nyers tojás és a pasztőrözetlen tejből készült termékek, valamint bizonyos halfélék, illetve tengeri herkentyűk is.

A kismamák egy része meg is rémül attól, hogy esetlegesen veszélynek teszi ki a magzatot, és inkább teljesen lemond bizonyos ételek, például a hal fogyasztásáról várandóssága alatt. Ezzel azonban több előnytől eshetnek el, mintha körültekintően választva, rendszeresen tennének halat is a tányérjukra. Dietetikust kérdeztünk a halfogyasztás egészségügyi kockázatairól, előnyeiről, valamint arról, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket mérlegelni kell a biztonságosan ehető halételek kiválasztásakor.

Egy igazi jolly joker

Ahogy sok más téren, várandósság idején az étrend kialakításakor is a változatosságon és a mértékletességen van a hangsúly. Nem kell lemondani a halról sem, mert ahogy arra a Nébih kismamáknak szóló, élelmiszerbiztonsági tanácsokat összefoglaló kiadványa is felhívja a figyelmet, olyan nélkülözhetetlen fehérjékben, vitaminokban, és többszörösen telítetlen omega-zsírsavakban gazdag tápanyagforrásról van szó, amire a kismama szervezetének és a fejlődő magzatnak is szüksége van. Ám akadnak olyan halfajták – például egyes tengeri halak, mint a kardhal, a nagyszemű tonhal, a királymakréla vagy a cápa – amelyekből magas higanytartalmuk miatt várandósság és szoptatás alatt nem ajánlott rendszeresen lakmározni.

A magas higanytartalom egészségügyi kockázatokat rejt: a halak húsában felhalmozódott metil-higany például idegméreg, ami hátrányosan befolyásolja egyebek mellett a magzat idegrendszerének fejlődését, valamint roncsolja a sejteket, ami súlyos esetben születési rendellenességek kialakulásához vezethet.

Azt érdemes tudni, hogy minden hal húsa tartalmaz bizonyos mennyiségű higanyt, de azoknak a fajtáknak a fogyasztásáról, amelyekben ennek szintje alacsony, a várandósság alatt sem kell teljesen lemondani. Szakemberek szerint ugyanis a bennük lévő tápanyagok egészségügyi előnyei felülmúlják a higanymérgezés kockázatát. Számos édesvízi hal, például a pisztráng vagy a harcsa biztonsággal ehető, de a hering, a vadlazac vagy a szardínia is jó választás lehet. Érdemes viszont ebben az időszakban száműzni a tányérról a kagylót és a nyers, füstölt halakat is.

Nem mindegy, milyen formában készül

"A halhús ideális táplálék, mert egyrészt zsírszegény – és nem árt, ha a kismama nem hízik el túlságosan a terhessége alatt –, másrészt önmagában is remek fehérjeforrás. Ha egy húsfélének alacsony a zsírtartalma, mint a halnak, akkor fehérjékben gazdagabb, ami előnyös a magzat növekedése, a vérképzés és az anya optimális hormonszintjének megtartása szempontjából" – összegezte a HáziPatika.com-nak Tordai Szilvia dietetikus.

“Szokták mondani, hogy a zsírosabb húsú halak rendszeres fogyasztása egészségtelen. A sertéstarjához képest viszont bármelyik hal, még a ponty is zsírszegénynek számít, vagyis mindenképpen jó, ha gyakran kerül belőle a tányérra. A tengeri halak zsírsavösszetétele kedvezőbb, a legtöbb – például a tonhal és a lazac – igen gazdag omega-3 zsírsavban , amit a szervezetünk nem tud előállítani, de ami a magzat agyának fejlődése szempontjából létfontosságú"– tette hozzá a szakember.

A dietetikus szerint azonban mindenképpen oda kell figyelni rá, hogyan készítjük el a halat. Mint mondta, alapvető hiba, hogy sokan alaposan megsózzák az alapanyagot. Várandósság idején a sóbevitelt is szabályozni kell, mert a sok só növeli a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát és vizesedést okozhat. Szintén kerülni kell a vastag paníros, olajban tocsogó, esetleg vajas szószban úszó halas fogások gyakori fogyasztását. Ahogy a szakember fogalmazott: inkább a zsírszegény konyhatechnikai eljárásokat részesítsük előnyben, például forró levegős fritőzben, vagy sütőben, tepsiben készítsük el a rántott halat. Véleménye szerint a halkonzervek közül érdemes az olajos helyett a saját lében eltett vagy paradicsommártásos változatot választani. Az sem mindegy, hogy milyen köretet készítünk hozzá: sült krumpli helyett ideális opció lehet a bulgur, a quinoa, a rizs, a friss saláták vagy a párolt zöldségek.

Mikor és miért lehet veszélyes a halfogyasztás?

Amennyiben a kismamánál fennáll bármiféle táplálékallergia kialakulásának esélye – mert mondjuk eleve atópiás alkat, vagyis hajlamos a különféle allergiás reakciókra –, akkor észnél kell lenni a halfogyasztáskor is, és bármilyen allergiára utaló tünet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni – magyarázta Tordai Szilvia.

A különféle kórokozók a méhlepényen is képesek átjutni, és megbetegíthetik a magzatot. Bizonyos mikroorganizmusok, például a szennyezett élelmiszerek útján terjedő, főként hányással, hasmenéssel járó, liszteriózist kiváltó Listeria monocytogenes, vagy a szalmonella baktériumok okozta, jelentős folyadék és elekrolitvesztéssel járó fertőzés súlyos esetben akár koraszüléshez vagy vetéléshez is vezethet. Éppen ezért az a legfontosabb – és ezt nem csak a kismamáknak érdemes szem előtt tartaniuk –, hogy kizárólag megbízható forrásból származó élelmiszereket fogyasszuk.

Ez igaz a halakra is. Csak olyan helyről vásároljunk vagy rendeljünk, amiről tudjuk, hogy friss árut kínál. Fontos a hőkezelés is, hogy a hal megfelelően át legyen sütve, vagy meg legyen párolva. "A baktériumok hőkezelés hatására elpusztulnak: ilyenkor nem lesz gond akkor sem, ha véletlenül szalmonellával fertőzött húst eszünk. Egyébként minden nyers ételnél érdemes odafigyelni a hőkezelésre, a tojásnál ugyanúgy, mint a húsnál" – hangsúlyozta Tordai Szilvia. Hozzátette: minden ételt frissen fogyasszunk, és evés előtt semmit ne tároljuk órákig a szabad levegőn. Mert nem csak a baktériumok szaporodhatnak el benne: a lassan kihűlő ételnek ugyanis magasabb a hisztamintartalma, ami egy újabb, allergiát kiváltó potenciális tényező.