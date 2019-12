Meglepő tünetek, melyek cukorbetegségre utalnak

Bőrelváltozások

A hajlatokban lévő sötét foltok, duzzanatok akár a túl magasvércukorszintkorai tünetei is lehetnek. Ezeket a foltokat genetikai hajlam, illetve hormonális változások is okozhatják, de ha ilyesmit tapasztalunk, mindenképpen érdemes a vércukorszintünket is minél hamarabb ellenőriztetni. A magas inzulinszint ugyanis serkenti a bőrsejtek növekedését, a sejtekben található, melanin nevű pigment pedig a bőr foltosodását okozhatja.

Élesedő látás

Bármennyire jól hangzik is, ha hirtelen azt vesszük észre, hogy már nem kell a szemüvegünk, akkor ez nem feltétlenül jelent jót. Talán sokan tudják, hogy a homályos látás a cukorbetegség tünete is lehet, de valójában mindenféle látásváltozás utalhat erre a betegségre - a negatív és a pozitív is. A cukorbaj miatt ugyanis a folyadék mennyisége folyamatosan változik a testben, többek között a szemben is, és ez okozhatja az ilyen jellegű tüneteket.

Viszketés

A viszketésről talán néhányan azt gondolják, hogy olyasmi, amit felesleges lenne az orvosuknak megemlíteni, pedig ez nem igaz. A cukorbetegség hatással van a bőr vérkeringésére is, ezáltal pedig bőrszárazságot, viszketést is okozhat. Ez különösen a végtagokra jellemző. Ha a kiszáradást, viszketést még egy igazán jó testápolóval sem tudjuk orvosolni, vizsgáltassuk ki magunkat.

Hallászavarok

Ha azt vesszük észre, hogy egyre többször kell felhangosítanunk a tévét vagy a rádiót, és sokszor visszakérdezünk beszélgetés közben, mert nem halljuk, amit a másik mondott, csináltassunk vércukorszint-vizsgálatot. Több kutatás is igazolja, hogy a hallás romlása a cukorbetegség korai tünete is lehet, mivel károsíthatja az ereket és az idegeket a belső fülben.

Forrás: prevention.com