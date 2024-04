Nem ördögtől való, ha okosan eszed – így hat a hamburger a testedre

Egészségügyi portálként nem mehetünk el szó nélkül a közelmúlt egyik legmegosztóbb Guinness-rekordja mellett. A Big Mac-evés rekordere ugyanis 34 ezer hamburgernél tart, és bár sokan figyelmeztették, rossz szokásáról továbbra sem hajlandó lemondani. A hetvenéves amerikai férfi már több mint ötven éve minden nap eszik az ismert gyorsétterem leghíresebb szendvicséből. Az általunk megkérdezett dietetikus szerint a hamburger havonta egyszer még az egészséges táplálkozásba is beilleszthető, de fontos, hogy ne ez legyen a fő vonal.

Finom, de megsínyli a szervezet

A zsíros ételek megterhelik a gyomrot, sőt az egész emésztőrendszert, beleértve a méregtelenítésben és a zsírok lebontásában kulcsszerepet játszó májat is, de a probléma ennél összetettebb. „A gyorséttermi ételekkel az a baj, hogy gyakorlatilag valamennyi szervünkre rossz hatással vannak. Magas a szénhidráttartalmuk, sok bennük a zsír, a cukor és a só, ellenben alig tartalmaznak rostot és fehérjét, vitamin és ásványi anyag pedig gyakorlatilag nincs bennük” – mondja Sasvári-Szekeres Anita. A Bethesda Gyermekkórház dietetikusa szerint tehát aki rendszeresen ilyeneket eszik, óhatatlanul el fog hízni, ennek talaján pedig egyebek mellett inzulinrezisztencia és 2-es típusú cukorbetegség is kialakulhat. A sok só emellett a vérnyomást, a sok zsír pedig a koleszterinszintet is megemelheti, ami mind megágyazhat a különféle szív- és érrendszeri betegségeknek.

Szintén ellenérv, hogy mivel ezekben az ételekben kevés a rost, székrekedést is okozhatnak, mivel lelassítják az emésztés folyamatát. Az ultrafeldolgozott élelmiszereket – ilyen a hamburger is – emellett többféle daganattípussal, egyebek mellett leukémiával és emlő- prosztata- illetve hasnyálmirigyrákkal is összefüggésbe hozták már. Az egyoldalú táplálkozás – vagyis ha túlnyomórészt mondjuk ilyen élelmiszerek szerepelnek valakinek az étrendjében – ráadásul különféle hiányállapotokat eredményezhet.

32-féle egészségi probléma függ össze az ultrafeldolgozott ételek fogyasztásával – hívta fel a figyelmet Facebook-posztjában a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat egy közelmúltbeli tanulmányra hivatkozva állította ezt. Ráadásul ezek az élelmiszerek amellett, hogy fizikai betegségek okozói, növelhetik a szorongás, a depresszió és a kognitív hanyatlás kockázatát is. Az ezt alátámasztó kutatásról itt írtunk részletesebben.

Van alternatíva

Ha azonban valaki nem tud meglenni hamburger nélkül, nem kell teljesen száműznie azt, alkalmanként fogyasztva beillesztehető az étrendükbe a szakértő szerint. „Nem feltétlenül ördögtől való, hiszen van, akinek örömforrást jelent. Inkább azt javasoljuk, hogy havonta maximum egy alkalommal látogassanak el a gyorsétterembe, és akkor se teljes menüt válasszanak. Ha pedig ennél gyakrabban enne valaki hamburgert, készítse el otthon annak egészségesebb változatát alacsonyabb zsírtartalmú húsból, sütőben, olaj nélkül sütött húspogácsával, több salátával, majonéz helyett pedig házi joghurtos öntettel” – emeli ki a szakember, akihez elmondása szerint egyre több, az elhízás gondjával küzdő család fordul segítségért. „Az utóbbi években legalább dupla annyi túlsúlyos gyerek jelentkezik nálam, mint a koronavírus-járvány előtt. Ennek pedig legfőképp a mozgáshiány és a stressz-evés lehet az oka. Egyre több időt töltenek ugyanis az online térben, ülve, miközben eszegetnek, ráadásul ha a média közvetítésével valami stressz éri őket, szintén evéssel vezetik le a feszültséget” – számol be a jelenlegi helyzetről a dietetikus. Szerinte ez összetett jelenség, és egyelőre nagyon rossz irányba haladunk, ami a gyerekek egészségi állapotát illeti.

Visszatérve a rekorderre: valószínűleg nagyon szerencsés genetikája lehet, a dietetikus sokéves tapasztalata ugyanis az, hogy rendkívül gyorsan el lehet hízni a gyorséttermi ételektől. Ehhez sajnos hozzájárul a „menüben olcsóbb” marketingfogás is. „Én személy szerint nagyon nem örülök ennek, hiszen kicsivel több pénzért dupla kóla és krumpli jár, aminek nehéz ellenállni, mert az emberek nyilván azt érzik, hogy nagyon megéri. Csak a következményekkel nem számolnak” – hangsúlyozza a szakember.

Evőverseny hányásig

Szintén elsősorban a gyorsételek rajongóit célozzák meg a különféle evőversenyek, amelyek már több alkalommal végződtek tragédiával. Túl azon, hogy a verseny célja – vagyis hogy ki tud leggyorsabban megenni egy hatalmas adag ételt – milyen súlyos morális kérdéseket vet fel, a nevezők szervezetére is óriási terhet ró. Bár ezek az események elsősorban az Egyesült Államokban közkedveltek, Magyarországon is agyakran szerveznek ilyet. Volt olyan elszánt nevező, aki több mint száz hamburgert tuszkolt le a torkán, vagy 3-4 kilós szendvicset pusztított el, a hot-dog evés rekordere pedig egy hetvenhat virslivel tömött kiflit tüntetett el mindössze néhány perc alatt.

A szakember szerint ha ennyire hirtelen tágul többszörösére a gyomor, annak végzetes következményei lehetnek, ami egyébként már több esetben el is jöttek. „Valószínűleg egy óriási hányás követi ilyenkor a versenyt, hiszen ennyit a gyomor nem bír el. Ezen kívül ilyenkor felmarhatja a gyomorsav a nyelőcső nyálkahártyáját, ami reflux-szerű tünetet is előidézhet. Ennél azonban súlyosabb következmény, hogy a rengeteg étel hirtelen nagy mennyiségű inzulin kiválasztására készteti a hasnyálmirigyet, ami így hamar kifáradhat és hosszú távon cukorbetegség alakulhat ki” – magyarázza Sasvári-Szekeres Anita. És akkor az ételpazarlásról még nem is beszéltünk...