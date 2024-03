Utolsó előtti helyen a magyarok egészségi állapota

Annyira rossz állapotban van a magyarok egészsége, hogy sereghajtók vagyunk az Európai Unió 27 fős tagállamai között. Magyarország az egészséges társadalom területén 39,3 ponttal a 26. helyezést érte el a 27 uniós tagállam között 2023-ban, egyedül Romániában rosszabb a helyzet – tudta meg az EconomX a Magyar Nemzeti Bank (MNB) versenyképességi jelentéséből.

Rengeteg a krónikus beteg itthon. Fotó: Getty Images

Nálunk halnak meg legtöbben rák miatt

Az MNB szerint az egészség a nemzeti vagyon része, és az országok legfontosabb erőforrásának, a humán tőkének az alapja. A népesség egészségi állapota nem pusztán személyes és családi ügy, hanem kiemelkedően jelentős nemzetgazdasági kérdés is, hiszen az egészségi állapot befolyásolja egy ország gazdasági teljesítőképességét és versenyképességét. A tartósan fennálló betegségek csökkentik a munkában eltöltött aktív időt, valamint a munkaerő termelékenységét, továbbá az idő előtti halálozás is jelentős kárt okoz a gazdaságnak – írja a jelentés, ami szerint nem foglalkozunk eleget az egészségünkkel. Példaként hozták fel, hogy minden negyedik felnőtt elhízott, a lakosság harminc százaléka küzd magas vérnyomással és 1,5 millióra tehető a cukorbetegek száma is.

A rosszindulatú daganatok halálozási aránya is Magyarországon legmagasabb az EU-ban. Magyarország átlagon alul teljesít az Európai Unióban az egészségügyi ágazat humánerőforrás-ellátottságában is. A praktizáló orvosok és főként az egészségügyi szakdolgozók lakosságarányos száma alacsonyabb az uniós és a régiós átlagoknál. Emellett hazánkban az összes halálozás közel fele köthető valamilyen viselkedési kockázathoz, ami a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Az uniós országokban a halálesetek 39 százaléka volt köthető rossz táplálkozáshoz, a dohányzáshoz, az alkoholfogyasztáshoz vagy a mozgásszegény életmódhoz.