A cukorbetegség kialakulását ezek növelhetik

Ha elhagyjuk ezeket a szokásokat, azzal nemcsak a cukorbetegség kialakulásának esélyét csökkenthetjük, hanem egészségesebbek leszünk és könnyebben tudjuk megtartani az normál testsúlyunkat is.

Étkezésnél sajnos nem elég, ha odafigyelünk arra, hogy milyen, illetve mennyi szénhidrátot viszünk be a szervezetünkbe. A keményítőben gazdag zöldségek - pontosabban azok, amikben úgynevezett rezisztens keményítő található, amit az emberi emésztőenzimek nem képesek lebontani - nagyon hasznosak azoknak, akik szeretnének leadni néhány kilót. A keményítőben gazdag ételeket azonban jobb, ha nem párosítjuk egyszerű szénhidrátokkal, mivel erőteljesen megemelhetik a vércukorszintet. Például, ha burgonyát és rizst eszünk egyszerre, attól jelentős mértékben megnő a vércukorszint. A keményítőben gazdag zöldségeket a legjobb leveles zöldekkel párosítani - utóbbiakat a szénhidrátok mellé is érdemes fogyasztani.

Meglepő módon az is növelheti a cukorbetegség kialakulásának esélyét, ha nem iszunk kávét. Kutatások szerint a mértékletes, de rendszeres kávéfogyasztás meghosszabbíthatja az életet, és csökkenheti az esélyét annak, hogy cukorbetegek legyünk. Egy tanulmány szerint a napi 6 csésze kávét ivók körében 33 százalékkal kisebb az esély a 2-es típusú diabéteszre, mint az egyáltalán nem kávézók esetében. Ekkora mennyiségű kávé rendszeres fogyasztását azonban nem javasolják a szakemberek: szerintük napi maximum 3 kávé ajánlott.

A probiotikumokan szegény étrend szintén növeli a diabétesz kockázatát. Az egészséges emésztőrendszer és az általános egészség között ugyanis szoros kapcsolat van, a probiotikumok pedig nagyon jót tesznek az emésztésnek. A probiotikumokban szegény étkezés gyulladáskeltő és hozzájárulhat azinzulinrezisztenciakialakulásához, amit a cukorbetegség előszobájának is szoktak nevezni. Kutatások szerint a probiotikus ételek - például savanyú káposzta, kombucha, kefir vagy kimchi - fogyasztása növeli az inzulinérzékenységet.

Az is nagyon fontos, hogy elegendő időt töltsünk a szabad levegőn, már csak azért is, hogy a természetes fény előnyeit kiélvezhessük. A napfény hatására felélénkül a szerotonin termelődése, és a D-vitamin szint is megemelkedik a szervezetben. Akinek a bőrét nagyon kevés nap éri, annak szinte biztos, hogy D-vitaminhiánya lesz, ez pedig megemeli 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. A szabadban töltött idő jótékony hatásairól itt olvashat bővebben!