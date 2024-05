Kígyó rejtőzött el egy autóban Zuglóban

Egy zuglói lakos azért riasztotta az állatmentőket a múlt héten, mert siklót talált az autójában – számolt be az esetről a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebookon. Pataki Gábor, a rendőrséggel többször együttműködő Állatmentő Liga elnöke elmondta, hogy a kígyó az utastérben volt, onnan emelték ki óvatosan, majd természetes közegében szabadon engedték. Felhívta rá a figyelmet, hogy a sikló védett állat.

"A siklókat, akárcsak a macskákat, vagy nyesteket, vonzhatja a leállított autók kihűlőfélben lévő, langyos motorja. Mivel a kocsi karosszériája nem egy hermetikusan zárt tér, így a kerékjárati íveknél, réseknél, hézagoknál a kisebb állatok képesek bepréselni magukat az utastérbe is. Ez többféle veszélyt hordoz magában. Sérülhet, elpusztulhat az állat a motor beindításakor, ugyanígy tönkremehet az autó is, ha mozgó-forgó alkatrésze találkozik az állat testével. Másféle, késleltetett és közvetett, de talán még veszélyesebb lehet az a szituáció, ha az állat megbújik, majd jóval az elindulást követően bukkan fel az utastérben. Gondoljunk bele: a kígyóktól irtózók számára milyen sokkot jelenthet a szellőzőből előbújó sikló, ha ez autópályán, 130-as tempónál történik, a legkisebb bepánikolt mozdulat is tragédiát idézhet elő" – mondta el Pataki Gábor a történtekkel kapcsolatban.

A posztban azt is írták, hogy a KRESZ szabályai szerint minden indulás előtt át kell néznünk a járművünket, hogy közlekedésre alkalmas állapotban van, így kiderülhet időben, van-e potyautasunk. Ha mégis út közben kerül elő, akkor igyekezzük megőrizni a nyugalmunkat, húzódjunk le, és biztonságosan hagyjuk el az autót.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images