A test így jelzi, ha túl sok volt a kávé

Akár a kávé íze, akár a kollégákkal töltött újabb kávészünet miatt csábulunk el „még egy utolsó” csészényire, fontos azzal is tisztában lenni, hogy a jóból is megárt a sok. Így a kávét is túlzásba lehet vinni, amit a testünk egyértelműen jelez is számunkra. Az alábbiak esetén például biztos, hogy átléptük az aznapi kávéfogyasztási limitünket, és már nem lenne jó ötlet újratölteni a bögrénket.

Ezek az első számú jelei, hogy túl sok kávét ittunk

Hogy mit jelent a „túl sok kávé” , az a Wellandgood.com-nak nyilatkozó orvos, Dr. Caroline Cederquist szerint a koffeinérzékenységek és intoleranciák miatt egyénenként változhat. „Az egyik ember kényelmesen megiszik néhány csészényit, míg egy másik már egyetlen csésze után mellékhatásokat tapasztalhat” – magyarázta a szakember.

A kávét is túlzásba lehet vinni. Fotó: Getty Images

Amikor viszont elérjük ezt a pontot, és a szervezetünknek túl sok volt a kávé, annak egyértelmű jelei vannak. Ide tartoznak az olyan tünetek, mint az idegesség, az ingerlékenység, a hányinger, a nyugtalanság és a szorongás. De a fejfájás, a gyors szívverés és a gyakori vizelés is árulkodó arra nézve, hogy túl sok kávét ittunk.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy a kávéban lévő koffein kölcsönhatásba léphet bizonyos gyógyszerekkel. Nem árt az óvatosság például görcsoldó, véralvadásgátló és antidepresszáns gyógyszerek szedése esetén sem.

Hogyan hat a túl sok kávéfogyasztás az alvásra?

Elcsépeltnek hangozhat, de igaz, hogy a kávé befolyásolhatja az alvásminőséget is. „A koffein stimuláns, és blokkolja az ellazulást és az alvást segítő adenozint” – mondta Dr. Cederquist, majd hozzátette: „a koffein felezési ideje körülbelül öt óra. Ez azt jelenti, hogy ha kora este megiszunk egy csésze kávét, a koffein fele még mindig a szervezetünkben lesz, amikor eljön a lefekvés ideje.

Mit tehetünk, ha túl sok kávét ittunk?

Bár a túl sok kávéfogyasztás kellemetlen tünetekkel jár, ezek szerencsére nem életveszélyesek (ahhoz extrém sok kávét kellene inni). A kellemetlenségek néhány órán belül maguktól is elmúlnak, de enyhíthetők is, például ha sok vizet iszunk, sétálunk egyet a friss levegőn, illetve megpróbálunk mélyeket lélegezni, ami segíthet enyhíteni a szorongást.

A nap további részében pedig, ha mindenképp szeretnénk a kollégákkal tartani a kávészünetben, érdemes koffeinmentes kávét kortyolgatni a hagyományos verzió helyett.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!