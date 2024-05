Fontos információk kerülnek ki a játszóterekre

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) a családokért felelős államtitkársággal összefogva majdnem háromezer táblát gyártott le, amelyeket megyénként 100-130 játszótérre helyeznek ki. A táblák olyan alapinformációkat tartalmaznak, amelyek kisebb baleseteknél segítik a szülőket a gyermek ellátásában, valamint megmutatják, hogy nagyobb baj esetén mit kell tenni a mentők kiérkezéséig.

Már árpilis végén megkezdték Budapesten a játszótéri elsősegélynyújtó információs tábláink kihelyezését. Fotó: Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) / Facebook

A szülők sokszor tanácstalanok

A gyermekmentők tapasztalatai szerint a gyerekbalesetek 75 százaléka megelőzhető lenne, és a szülők sokszor tanácstalanok, amikor baj történik – erről Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány elnöke beszélt. Ezért indítottak el 18 évvel ezelőtt ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamokat, amelyeken eddig 45 ezer szülő, pedagógus és gyermekfelügyelő vett részt.

Annak érdekében, hogy ennél is több emberhez el tudják juttatni a fontos információkat, egy évvel ezelőtt ingyenes gyermekelsősegély-applikációt fejlesztettek ki. Most pedig információs táblákat helyeznek ki, amelyek olyan gyakran előforduló esetekkel kapcsolatban nyújtanak segítséget mint a fej- vagy gerincsérülés, a csonttörés, az orrvérzés, a darázscsípés vagy az allergiás reakció.