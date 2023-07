Itt alakulhat ki láthatatlan bőrrák

Bőrrák bárhol kifejlődhet a testen. Még akár olyan helyeken is, amelyeket nem nagyon szoktunk/tudunk ellenőrizni, például a köröm alatt vagy a fejbőrön. De hasonlóan „láthatatlan” a laikusok számára az amelatonikus melanóma is, amely nem jár színváltozással. Ezért is nagyon fontos évente anyajegyszűrésre menni.