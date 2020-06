Elviselhetetlenül viszkető szúnyogcsípések. Mi segít?

Ha valakinek, az almaecetet is kipróbálhatja a szúnyogcsípések ellen. Ez azonban erősen irritáló lehet, ezért nem ajánlott mindenkinek. Az almaecet antibakteriális és nyugtató hatásai nemcsak a duzzanatot és a viszketést csökkentik, de azt is megakadályozhatják, hogy az elvakart szúnyogcsípések elfertőződjenek.A friss aloe vera levélből kinyert zselés anyag nyugtató, gyógyító, regeneráló hatású, gyorsítja a a szövetek helyreállítását, enyhíti a fájdalmat, a viszketést és a duzzanatot is. Még jobb hatást érhetünk el, ha a növény levelét (vagy a "kész", üzletben kapható aloe vera zselét) lehűtjük, és úgy helyezzük az érintett területre.