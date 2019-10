Levendula-illóolaj: mindig legyen otthon

A levendulában mintegy 150 olyan vegyületet találhatunk, amelyek kedvező hatással vannak a szervezetünkre. Ezek például gomba- és mikrobaellenesek, görcsoldó, antiszeptikus, nyugtató, fájdalomcsillapító, érzéstelenítő hatásúak. A levendula emellett a depresszió tüneteit is képes enyhíteni. Mi mindenre használhatjuk az illóolaját otthon?

A levendula illóolaj hatásai

Kutatások is bizonyították, hogy a levendula illata nyugtató és lazító hatású, így hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben elaludjunk és nyugodtabban pihenhessünk. Régen levendulával töltött párnákat alkalmaztak erre a célra, de az is elegendő, ha egy tiszta textilkendőre 5 csepp levendulaolajat teszünk, majd ezt a párnánk alá helyezzük. Napközben a szorongás, a pánikreakciók és a stressz ellen alkalmazhatjuk a levendulát, például úgy, hogy párologtatóba 5-8 cseppet teszünk.

Gyógyító illatok nyomában Már több száz évvel ezelőtt felismerték, hogy a különböző fűszer- vagy gyógynövényeknek rendkívül jelentős hatása van a testre és a lélekre egyaránt. Az illóolajok jó kedvre derítenek, megszüntetik a stresszt, szépítenek és fiatalítanak. Kattintson a részletekért!

A levendula idegnyugtató és fájdalomcsillapító hatásait érdemes kihasználnunk akkor, ha gyakran fáj a fejünk. A levendula a görcsösen megfeszülő izmokat is képes ellazítani, ami szintén enyhíti a fájdalmat (a fejfájást sokszor vissza lehet vezetni a nyak, illetve a vállak izomgörcséhez, izomfáradtságához). Tegyünk három csepp levendula illóolajat egy evőkanál olívaolajba, és ezzel masszírozzuk meg a halántékot, a homlokot, illetve a nyak hátsó részét.

A levendula illata nyugtató és lazító hatású

A levendula illóolaja nagyon jót tesz a bőrnek is, többek között nyugtatja a viszkető, irritált bőrt, gyógyítja a kisebb sebeket, vágásokat, horzsolásokat, emellett csökkenti a hegek kialakulásának esélyét. Ez az illóolaj a gombás fertőzések ellen is rendkívül hatásos. Keverjünk 5 csepp levendula illóolajat egy teáskanál olíva- vagy kókuszolajba, majd egy tiszta vattapamacs segítségével vigyük fel az érintett területre. Hagyjuk hatni 30 percig, majd langyos vízzel alaposan öblítsük le. Ha gombás fertőzést szeretnénk ezzel a módszerrel kezelni, naponta kétszer alkalmazzuk.

A felsőlégúti megbetegedések, az asztma, és egyéb légzőszervi problémák ellen is nagyon hatásos lehet a levendula, sőt még akkor is segítheti a légutak tisztán tartását, ha allergiás reakció miatt dugult el az orrunk. A téli időszakban a nátha, megfázás, influenza és torokgyulladás gyógyítására is alkalmazhatjuk. Keverjünk 5 csepp levendula illólajat két evőkanálnyi alapolajba (például kókusz-, olíva- vagy jojobaolajba), és ezt masszírozzuk a mellkasunkba, naponta két-három alkalommal. Gőzöléshez is használhatjuk a levendulát: tegyünk tíz csepp illóolajat egy kevés teljes tejbe, öntsük az egészet egy tál forró vízhez, majd egy törülközővel fedjük be a fejünket és hajolunk a gőz fölé. Ez rendkívül hatékonyan kitisztítja a légutakat.

A konyhában is alkalmazhatjuk a levendula illóolaját, például természetes légfrissítőként, mely segít elfedni a kellemetlen szagokat. Tegyünk egy tiszta befőttesüvegbe 10 dkg szódabikarbónát, tegyünk hozzá 20 csepp levendula illóolajat, majd alaposan keverjük össze. A befőttesüveget fedjük be zsírpapírral, majd villa segítségével szúrjunk bele néhány lyukat. Az üveget tartsuk a konyhában, kamrában.

A levendula illatát nem igazán kedvelik a rovarok, ezért természetes rovarriasztóként is használhatjuk, például szúnyogok, hangyák, legyek, bolhák és molylepkék ellen. A levendulával töltött zsákocskát régóta használják a ruhamolyok elleni küzdelemben, de levendulaolajat csepegtethetünk például a sarkokba is, így megakadályozhatjuk, hogy a rovarok bemásszanak a lakásunkba.