Mi mindenre jó a keserűsó?

A magnézium sok fontos élettani folyamathoz szükséges

Például az izmok és az idegrendszer megfelelő működéséhez. A kén jóval kisebb mennyiségben van jelen a szervezetünkben, de fontos szerepet játszik például az agyszövet egészségesen tartásában, és hozzásegíti a testünket ahhoz, hogy jobban hasznosítson bizonyos tápanyagokat, emellett a méreganyagok eltávolításában is.

Sok mindenre jó a keserűsó

A magnézium-szulfát, a keserűsó vagyis az Epsom-só (nevét az angol kisvárosról, Epsomról kapta, ahol nagy mennyiségben állították elő), a bőrünkön keresztül is képes felszívódni, így fürdő formájában is nagyon hatékony lehet, hosszú idő óta a fürdősók egyik legfontosabb alapanyaga.

Emellett keverhetjük krémekbe, de belsőleg is használhatjuk. Az Epsom-só az egyike azoknak a gyógyhatású anyagoknak, gyógyszereknek, melyek szerepelnek az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (World Health Organization - WHO) listáján. Az Epsom-só gyógyszertárakban, internetes boltokban egyaránt kapható.

Íme néhány probléma, melyre megoldást nyújthat az Epsom-só

Az Epsom-sóval készült fürdő segít megszabadulni a stressztől és gyorsítja a méreganyagok eltávolítását is. A magnéziumnak nagyon fontos szerepe van például a szerotonin nevű vegyület felszabadulásában, illetve hasznosításában, vagyis az Epsom-sós fürdő csökkenti a stresszt, a szorongást, az idegeskedést, az álmatlanság ellen is hatékony. A méregtelenítő hatása sem elhanyagolható: segít eltávolítani a salakanyagokat a sejtekből. Keverjünk el egy csésze Epsom-sót egy kád meleg vízben, majd húsz percig fürdőzzünk benne. Hetente két-három alkalommal is ismételhetjük.

Izomgörcsökre is jó az Epsom-só

A magnéziumról régóta tudhatjuk, hogy nagyon hatékony az izmok görcsös összehúzódása ellen, az Epsom-só emellett képes csillapítani a fájdalmat, csökkenti a gyulladásokat is, valamint felgyorsítja az izmok regenerációját, gyógyulását. Az Epsom-sót éppen ezért nagyon ajánlott a rendszeresen sportolóknak használni. Keverjünk össze fél csésze Epsom-sót annyi meleg vízzel, hogy sűrű, de jól kenhető pasztát kapjunk. Kenjük fel ezt a fájó területre, hagyjuk hatni 15 percig, majd alaposan öblítsük le.

Keserűsó a köszvényes rohamok és ízületi fájdalmak ellen

Az Epsom-só jó tulajdonságai közé tartozik, hogy képes csökkenteni a fájdalmat, a duzzanatot és a krónikus gyulladásokat, nemcsak az izmokban, de az ízületekben is, éppen ezért nagyon hatékony lehet a különböző ízületi fájdalmak, ízületi kopásból eredő kellemetlenségek vagy éppen a köszvényes rohamok ellen. Az Epsom-só az idegrendszerre is jó hatással van. Az Epsom-sós lábfürdőhöz keverjünk el egy edény meleg vízben három evőkanál keserűsót, áztassuk benne az érintett testrészt fél órát, majd alaposan öblítsük le tiszta vízzel. Hetente három alkalommal ismételjük.

Hajproblémákra is jó az Epsom-só

Az Epsom-sónak szárító, antimikrobális és kiegyensúlyozó hatásai egyaránt vannak. A hajon, illetve a fejbőrön alkalmazva csökkenti a zsírosodást, méregteleníti a fejbőrt (ez különösen azoknak lehet fontos, akik sok hajformázó szert használnak, mert ezek felhalmozódhatnak a fejbőrön, eltömíthetik a pórusokat, ez pedig egy idő után a haj hullásához vagy zsírosodásához is vezethet), emellett nélkülözhetetlen ásványi anyagokkal láthatja el a hajhagymákat. Keverjünk egy-két evőkanál keserűsót a samponunkhoz, majd szokásos módon mossuk meg a hajunkat. Száraz hajra ne használjuk!

Bőrgondokra is jó a keserűsó

Az Epsom-só nagyon jó hatással van a bőrünkre is, főleg akkor, ha az zsírosodásra, pattanásosságra hajlamos. Az Epsom-sós bőrradír eltávolítja az elhalt hámsejteket, csökkenti a bőr zsírosságát, és megszabadít azoktól a mikrobáktól is, melyek a gyulladt pattanások megjelenését okozhatják. Vegyünk a tenyerünkbe egy kevés, nagyjából egy evőkanálnyi Epsom-sót, keverjük össze egy kis vízzel, majd dörzsöljük át vele az arcunkat, a hátunkat, vállunkat, vagy azokat a helyeket, ahol a pattanások megjelenhetnek. Langyos vízzel öblítsük le.

Epsom-sóval a lábszag és a gombásodás ellen

Bármilyen lábproblémánk legyen is (gombásodás, atlétaláb, kellemetlen lábszag, talpfájdalom stb.), az Epsom-sós lábfürdő megoldást jelenthet rá. Az Epsom-sós fürdő mellett a láb bőrét érdemes le is radírozni a keserűsóval, ez ugyanis nagyon hatékony lehet a bőrkeményedések ellen.