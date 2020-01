A legjobb házi módszerek bőrproblémákra

Akné, pattanás ellen

Az egyik legegyszerűbb, amit tehetünk, hogy egy meleg vízbe áztatott törölközőt szorítunk az aknés, pattanásos felületre, és 3-5 percig enyhe nyomást gyakorolunk rá. Ügyeljünk rá, hogy a víz ne legyen túlságosan forró. Ismételjük 2-4 óránként, amíg azt nem látjuk, hogy a duzzanat apadni, illetve halványodni kezd. Ha van kéznél, kenhetünk rá valamilyen szalicilsavas, illetve kénes terméket is.

Mitesszerek ellen

Keverjünk össze egyenlő arányban zabpelyhet és rózsavizet, és az így kapott pasztával kenjük be az érintett területet, majd várjunk 15-20 percet, míg a keverék megszárad. Bőrünk tisztább és ragyogóbb lesz.

Egyszerű módszerekkel is jót tehetünk a bőrünknek

Fénytelen, élettelen bőr

Ilyenkor fontos, hogy eltávolítsuk az elhalt hámsejteket, aminek egyik legegyszerűbb módja, ha egy evőkanál cukrot elkeverünk egy evőkanál vízzel, és az így kapott pasztával gyengéd, körkörös mozdulatokkal átdörzsöljük az arcunkat. Érdemes előtte pár percet gőzölni, hogy kicsit megnyissuk a pórusokat. Ezt a keveréket akár a testünkre is alkalmazhatjuk - arra viszont figyeljünk, hogy fizikai hámlasztást csak hetente egyszer végezzünk arcunkon.

Száraz bőr

Tisztítsuk meg az arcunkat, majd nedves tenyerünkbe öntsünk néhány csepp extra szűz olívaolajat, és ezzel simítsuk át a bőrt. Ugyanez a módszer kicsit nagyobb mennyiségű olajjal a testen is alkalmazható - a legjobb, ha előtte eltávolítjuk az elhalt hámsejteket. Olívaolajat a fürdővizünkbe is keverhetünk, úgy is igen hatékony testápoló. Mandula-, illetve kókuszolajat is használhatunk ugyanígy. Emellett figyeljünk a folyadékbevitelre, és igyunk legalább 8-9 pohár vizet naponta.

Mitől lehet irritált a bőr? Bőrpirosodás, viszketés, húzódás, szárazság, hámlás, esetleg égő érzés vagy gyulladás: az érzékeny bőrű embereknél számtalan, normál esetben ártalmatlan külső hatás is kiválthatja ezeket a kellemetlen tüneteket.

Irritált, kipirosodott bőr

Egy pohár tejre lesz csak szükségünk. Mártsunk egy puha törölközőt hideg vagy langyos tejbe, és borogassuk az arcot nagyjából öt percig, akár naponta többször is, ha szükséges. Segít megnyugtatni a bőrt.

Forrás: rodalewellness.com