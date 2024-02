A száraz bőr ápolása minden évszakban odafigyelést igényel, de még nagyobb kihívást jelenthet a hidegebb hónapokban. A bőr legnagyobb ellensége ugyanis a hideg, a szél, illetve a fűtés miatti szárazabb levegő. Ilyenkor még azok is szembesülhetnek a bőrszárazság tüneteivel – ilyen például a viszketés is –, akiknek amúgy máskor nincs ezzel különösebb gondjuk. Interjúalanyunk, Sára példáján keresztül mutatjuk be, hogy megfelelő gondoskodás mellett a száraz, irritált bőr is lehet ápolt és ragyogó.

„Száraz, nagyon érzékeny bőrűként azt gondoltam, hogy a szép bőr nekem elérhetetlen vágyálom. Aztán megtaláltam azokat a termékeket, amelyek használatával elértem azt az állapotot, hogy ma már elmondhatom, elégedett vagyok a bőrömmel, és nem szenvedek az olyan kellemetlen tünetektől sem, mint amilyen például a bőrviszketés” – mesélte Sára.

Elárulta azt is, hogy néhány szokásán is kénytelen volt változtatni, így például bármennyire szeretett nap végén elmerülni egy kád forró vízben, ma már leginkább a zuhanyzást választja – ez utóbbi ugyanis sokkal kíméletesebb a bőrével. Első lépésként az enyhén vagy egyáltalán nem illatosított termékek között keresgélt, így talált rá a Bioderma Atoderm termékcsaládra. „Az első termék, amit kipróbáltam, egy intenzíven ápoló balzsam volt, aztán jött szép sorban a többi is. Bemutatom, melyek most a kedvenc termékeim.”

FOTÓ: NAOS

Bőrszárazság? Gyakoribb, mint gondolnánk

A száraz és ekcémára hajlamos bőr gyakori probléma, és bármely életkorban – ugyanúgy érintheti a kisgyermekeket, a kamaszokat és a fiatal felnőtteket is – jelentkezhet. A bőrszárazság súlyosabb formája idősebb korban fordul elő gyakrabban. Az életkor előrehaladtával ugyanis a bőr lipidtermelése lelassul, és ez súlyos bőrszárazsághoz vezethet. A nagyon száraz bőrt számos kellemetlen tünet kísérheti, a diszkomfort érzet legfőbb oka azonban a viszketés és a feszülő érzet, de előfordulhat hámlás, irritáció is. A bőr gyengébb lesz, és extra figyelmet, kezelést igényelhet ahhoz, hogy újra szép és egészséges legyen.

A tisztítás kellékei: olajtusfürdő, habzó gél, shea vajas szappan

Interjúalanyunk szerint a tisztításra különösen oda kell figyelni, ha száraz bőrrel van dolgunk. Mint mondja, zuhanyzáshoz – és néha, amikor elgyengül, fürdéshez is – általában az Atoderm Olajtusfürdőt használja. „A krémes és selymes tusfürdőtől bőröm megkapja azt, amire leginkább szüksége van, mégpedig a kíméletességet, és a megnyugvást is.” A tápláló olajtusfürdő ugyanis intenzíven hidratál, így képes megnyugtatni még az irritált bőrt is. Hatása szinte azonnal érezhető, de a hidratáló hatás akár egész napon át kitarthat.

FOTÓ: NAOS

Szintén a tisztításnál jöhet szóba az Atoderm Intensive gel moussant, a habzó vagy mosakodó gél szintén lemosást igényel, így fürdésnél és zuhanyzásnál is jól jöhet. Használata mellett szól az is, hogy könnyen leöblíthető. Miközben gyengéden tisztítja, nyugtatja is a bőrt, sőt, szintén viszketéscsillapító hatású is. Megvédi a bőrt a kiszáradástól, helyreállítja az egészséges bőrfelszínt.

FOTÓ: NAOS

A kezeket – elég ha arra gondolunk, hogy ez a testrészünk van leginkább kitéve az időjárásnak – is óvni kell, és szerencsére már erre is van megfelelő termék. „Száműztem a fürdőszobámból a szappant, aztán mégis találtam olyan terméket – az Atoderm Intensive szappant –, amelynek nálam is lett helye.” Mivel glicerint és shea vajat tartalmaz, így nem szárít, éppen ellenkezőleg, kímélően táplál. „Kedvelem azért is, mert kis helyet foglal, így előfordul, hogy bedobom a táskámba, és viszem magammal.” Noha sokan valóban a kezek tisztítására használják, a termék alkalmas az arc, és akár az egész test tisztítására is.

Az ápolás kellékei: nyugtató balzsam, azonnali viszketéscsillapítás

A tisztítás után gondoskodnunk kell bőrünk megfelelő ápolásáról is. És aligha van erre jobb választás, mint a nyugtató Atoderm Intensive balzsam viszketéscsillapító hatással. A bőrmegerősítő balzsam a nagyon száraz, irritált, atópiás bőr számára ajánlott leginkább. Enyhíti az irritációt, miközben intenzíven táplálja, és megerősíti a bőrt, helyreállítja a lipideket. Könnyű megszeretni ezt az ápoló balzsamot, mert nem ragadós, nem zsíros a textúrája, felkenés után pedig azonnal beszívódik. Szintén mellette szól, hogy elég, ha naponta egyszer vagy kétszer használjuk. De fontos, hogy rendszeresen használjuk, mert így tudunk hosszan tartó eredményeket elérni. Használata könnyű – eleve pumpás kiszerelésben kapható –, egyszerűen adagolható a kívánt mennyiség.

Előfordult már, hogy majdnem megőrültünk a folytonos vakarózási ingertől, amely még éjszaka sem hagyott minket aludni? Nem kérdés, hogy az irritált, érzékeny bőrnek ilyenkor azonnali segítségre van szüksége. Nem kell tovább keresgélnünk a bőrápolási termékek között, mert az Atoderm SOS spray éppen ezt a gyors megoldást jelentheti a problémánkra. A frissítő spray valóban gyógyírt jelenthet a bőrnek, hiszen egy percen belül enyhítheti a viszketést, az elért hatás pedig akár 6 órán át is megmaradhat. Az egyszeri fújásnak is lesz eredménye, de rendszeres használatával megelőzhető a helyzet súlyosbodása, hosszan tartó hidratálást és intenzív védelmet nyújthat.