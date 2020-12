Testszagok, melyek betegséget jelezhetnek

Gyümölcsszagú lehelet

Buszon, vonaton, liftben vagy akár az irodában is kellemetlen, ha valakiből testszag árad. Mindezt általában az ápolatlansággal kötjük össze, pedig nem feltétlenül erről van szó. Hanem miről?

A gyümölcsös illatú lehelet egyfajta cukorbetegség, a ketoacidózis (DKA) jele lehet - ilyenkor a testben lecsökken az inzulin szintje, a vércukoré pedig megemelkedik. A DKA tünetei nagyon komolyak is lehetnek, például súlyos hányás és gyakori vizelés, ami miatt a test veszélyes mértékben kiszáradhat. Emellett a szokásos cukorbetegség-tünetek, mint szédülés, émelygés, homályos látás és hirtelen fogyás is jellemezhetik. Ha tehát magunkon, vagy valaki máson azt érezzük, hogy a lehelete gyümölcsszagú, irány az orvos, és lehetőleg minél hamarabb.

A gyümölcsös illatú lehelet egyfajta cukorbetegség, a ketoacidózis jele lehet

h i r d e t é s

Erős lábszag

A kellemetlen, szűnni nem akaró lábszag lábgombára is utalhat - különösen akkor, ha kiszáradt, hámló bőrrel, kivörösödéssel és vízhólyagokkal is párosul. Semmiképpen sem szabad kezeletlenül hagyni, mert a lábujjak között elvékonyíthatja és felpuhíthatja a bőrt, ezáltal a gombásodás miatt elszaporodott baktériumok a szervezet más részeibe is eljuthatnak.

A szokásosnál erősebb, kellemetlenebb szagú széklet

Amikor a szervezetünk nem termel elegendő laktáz nevű enzimet, akkor nem tudjuk megemészteni a laktózt, vagyis a tejtermékekben lévő tejcukrot. A laktóz egyből a vastagbélbe kerül a véráram helyett, ahol az ottani baktériumflórának köszönhetően megerjed, és igen erős és kellemetlen szagúvá teszi a székletet, valamint fokozott gázképződést is okozhat. A laktózérzékenység ráadásul viszonylag gyakori: így ha azt vesszük észre, hogy tejtermékek fogyasztása után puffadunk, fáj a hasunk és a szokásosnál erősebb szagút ürítünk, forduljunk orvoshoz.

Forrás: womenshealthmag.com