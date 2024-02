Fontos dolgokról árulkodhat az illatunk

Már az ókori görögök is felismerték, hogy bizonyos betegségek a szagunkra is hatással vannak. Az akkori orvosokat még nem segítették olyan eljárások, mint például a vérvizsgálat, sok esetben ezért az orrukra voltak kénytelenek hagyatkozni egy-egy betegség diagnosztizálása során. Az édes lehelet például cukorbetegségre utalhat, az intenzív, dohos szájszagot (amely Fetor hepaticusként is ismert) pedig a májelégtelenség egyik jellegzetes tünetének tartották. A The Conversation cikke szerint emellett más panaszok, bizonyos fertőző betegségek nyomai is tetten érhetőek a leheletünkben.

1971-ben a Nobel-díjas kémikus, Linus Pauling 250 különböző gáznemű vegyi anyagot azonosított a leheletben, amelyeket illékony szerves vegyületeknek vagy VOC-nak is neveznek. Pauling felfedezése óta más tudósok több száz VOC-t fedeztek fel leheletünkben. Ezek egy része felismerhető, jellegzetes szagú, egy részét azonban az orrunk nem képes érzékelni. Az biztos, hogy bizonyos szagok az egészségünkről is fontos dolgokat árulhatnak el.

Komoly betegségek nyomai is tetten érhetőek a leheletünkben. Fotó: Getty Images

A bőr felszínéről áradó vegyületeknek többféle forrása is lehet. Ezek egy része az anyagcsere során keletkezik, más részüket pedig a bőrön élő, jótékony baktériumok és gombák termelik. Összetételük ugyanakkor változhat annak függvényében, hogy milyen betegségekkel küzdünk.

A beszámolók szerint 2005-ben egy skót férfinél szaglása segítségével "ismerte fel" a Parkinson-kórt a felesége. A korábban nővérként dolgozó Joy Milner azt vette észre, hogy férje szaga megváltozott, majd több vizsgálatot is elvégeztek rajta, mire kiderült, hogy a férfi a Parkinson-kór korai stádiumába lépett be. Persze nem a mi orrunk a legalkalmasabb az efféle feladatokra: az embernél jóval fejlettebb szaglással rendelkező kutyák az orvosi teszteknél is hatékonyabban szagolhatnak ki bizonyos daganatos és egyéb súlyos betegségeket.

Mivel a bőrfelületről viszonylag egyszerűen vételezhető minta, a szakemberek szerint ezek tanulmányozása segíthet abban, hogy idejében felismerhessünk bizonyos betegségeket.