Testszag: nem csak ápolatlanság okozhatja

Buszon, vonaton, liftben vagy akár az irodában is kellemetlen, ha valakiből testszag árad. Mindezt általában az ápolatlansággal kötjük össze, pedig nem feltétlenül erről van szó.

Rendszeres, megfelelő tisztálkodás ellenére is előfordulhat, hogy valakinek kellemetlen testszaga van. Bár rendszerint banális, könnyen megszüntethető ok áll a háttérben, nem árt odafigyelni, mert betegséget is jelezhet!

Kis figyelmetlenségből testszag Az embert körüllengő rossz illatok oka lehet, ha a reggeli rohanásban az illető nem törölközik meg rendesen. A testünk zegzugaiban megmaradt nedvesség (például a lábujjak között) ugyanis a baktériumok melegágyai. De az ok az étkezésünkben is keresendő. Bizonyos fűszerek (tipikusan ilyen a



Használjunk rendszeresen izzadásgátló termékeket a kellemetlen testszag elkerülésére



Betegségre is utalhat a testszag A testszag, vagy az izzadságszag oka nagy melegben egyértelműen az izzadás - ami teljesen természetes egy bizonyos szintig. A túlzott verejtékezés azonban egészségügyi problémára, krónikus betegségre is utalhat, de a változó kor velejárója is. Akkor beszélünk túlzott izzadásról, ha normális hőmérsékleten, nyugalmi állapotban is tapasztalható.



Túlzott verejtékezéssel járhat például a pajzsmirigy-túlműködés, ami rendszerint kellemetlen testszaggal is párosul. De a cukorbajt, a refluxot és az egyes daganatfajták miatt ugyancsak megváltozhat a test szaga.

Mi a megoldás testszag ellen? A kellemetlen testszag ellen a legjobb megoldás természetesen a rendszeres (naponkénti) tisztálkodás: fürdés vagy zuhanyzás szappannal vagy tusfürdővel. Ne feledkezzünk meg arról, hogy fürdés után alaposan töröljük át testünket, ha szükséges, használhatunk hintőport is bizonyos testrészekre. A női nemi szervek fertőzései, a hüvelyi folyások, illetve maga a menstruáció is kellemetlen testszaggal járnak. Emellett az egyes daganatfajták miatt ugyancsak megváltozhat a test szaga.