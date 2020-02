A cukorbetegség rettegett szövődménye: a ketoacidózis

Különböző tünetei vannak, a több napig tartó láztól kezdve a légzőszervi problémákon (pl. az ún. Kussmaul-légzés) át egészen a kómáig igen széles a paletta. A legfontosabb, hogy időben felismerjük.

Mik a ketoacidózis tünetei?

Hogyan kezelhető a ketoacidózis?

A cukorhiányt okozhatja a szervezetben cukorbetegség, főleg ha éhezéssel vagy alkoholizmussal párosul. Önmagában egyébként hasznos lenne a szervezetnek az a reakciója, hogy a glükóz helyett alternatív energiaforrást állít elő, a problémát a ketontestek savas tulajdonsága okozza.Elsősorban napokon át tartóésutalhat rá, utóbbi főleg diabéteszes ketoacidózis esetén gyakori. A magas vércukorszint miatt a betegekrendesen,és állandóanElőfordul az ún. Kussmaul-légzés, amikor a beteg jellegzetes, szapora levegővétellel próbálja kompenzálni a szervezet acidózisát, a vér kórosan savanyúvá válását. Ez kellemetlen, acetonos lehelettel is jár. Felléphet, vagy a vér besavasodása miatt az. Ez jól látható a zavart tudatú betegen, és a végső szakaszban az inzulin hiánya miatt kómához (ketoacidikus vagy diabéteszes kóma ) és halálhoz is vezethet.Ez mindig attól függ, mennyire előrehaladott a betegség. A kómában lévő betegnek természetesen azonnali orvosi ellátásra van szüksége a kórház intenzív osztályán, ahol biztosítani kell a légzést és a keringést és a belső szervek akadálymentes működését.Ugyancsak gondoskodni kell a, amelyet intravénásan végeznek. Súlyos esetben a vér alacsony PH-értéke miatt pufferanyag is adható hozzá, amely segíti eltolni az értéket a túl savas tartományból. Az elektrolitegyensúly miatt kálium és kalciumcserére is szükség van.Az eddigiek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a cukorbetegek konzultáljanak a témában orvosukkal, és mindig gondoskodjanak az inzulinbevitelről , különben a cukormolekulák nem tudnak a vérből a sejtekbe kerülni. Így a ketoacidózis is megelőzhető.Forrás: Gesundheit.de