A narancshéj lehet a szorulás elleni csodaszer?

Egyes influenszerek azt állítják, hogy a cayenne borssal és fahéjjal bőségesen megszórt narancs héjjal együtt való elfogyasztása azonnali – 5-10 percen belüli – székletürítést válthat ki. De vajon tényleg ez lehet a tuti módszer a székrekedés ellen? Erre keresi a választ a Health cikke.

Miért működhet?

A furcsa csemege a magyarázat szerint azért idéz elő szinte azonnali székletürítést, mert a narancshéj igen gazdag naringeninben, amely egy feltételezetten hashajtó hatású flavonoid. A fűszerek pedig aktiválják a szájban és a gyomor-bél traktusban lévő TRVP1-receptorokat, amelyek elméletileg mozgásra késztetik a beleket.

Mindemellett a narancs bőséges mennyiségű rostot és vizet tartalmaz. Mindkettőről ismert, hogy enyhíti a székrekedést. Minden adott tehát, hogy a narancs és a héja valóban enyhíthesse a székelési nehézségeket. De vajon tényleg alkalmas erre?

A szakértők szkeptikusak

Amy Brownstein dietetikus szerint, bár a narancs rosttartalma valóban jelentős, nem valószínű, hogy elfogyasztása után azonnal a mosdóba rohanunk. „A székrekedésre hajlamos személynél nincs mód arra, hogy egy magas rosttartalmú étel elfogyasztása azonnali hatást váltson ki. Nem így működik a rost. Bár a rostok valóban elősegíthetik a székletürítés rendszeressé válását, órákba telik, amíg eljutnak a vastagbélbe és kifejtik székletlazító hatásukat” – mutatott rá egy másik táplálkozási szakértő, Danielle VenHuizen is.

A narancsban lévő antioxidáns naringeninnel kapcsolatban a dietetikusok megjegyezték, hogy hashajtó hatását valójában csak egereknél és patkányoknál bizonyították. De még ha embereknél is működne, akkor sem garantált a hatás, ugyanis a narancsok héjának naringenintartalma igen eltérő lehet.

A fahéjról és a cayenne borsról pedig nem árt tudni, hogy igen gazdagok a kapszaicin nevű vegyületben, amely nagy dózisban egyeseknél valóban fokozottabb bélmozgásra késztetheti a beleket. Ez azonban nem valószínű, hogy ilyen gyorsan megtörténik a fogyasztás után, és nem is feltétlenül vezet gördülékenyebb székletürítéshez.

A túlzásba vitt fogyasztás várhatóan inkább a gyomor-bél traktus fájdalmát fokozza, ahelyett, hogy közvetlenül stimulálná az emésztőrendszert” – magyarázta Brownstein.

A narancshéj egyébként meglehetősen kemény, nehezen rágható és keserű. Jellemzően éppen ezért nem is jut eszünkbe megenni. Felmerülhetnek ugyanakkor biztonsági aggályok is, a citrusfélék felületén ugyanis bizonyos káros szennyeződések – például peszticidek vagy kórokozók – is lehetnek. Ha tehát mégis megennénk a narancs héját, előtte mindenképpen alaposan mossuk meg, és csak ritkán, illetve kis mennyiségben fogyasszunk belőle.

Ezeket együk, ha székrekedésünk van

Ha az emésztésünk nincs rendben, és emiatt székelési problémáink lesznek, nem kell rögtön hashajtó után nyúlnunk. Bizonyos ételek fogyasztásával természetes módon is orvosolhatjuk ezt a kellemetlen problémát.

Inkább ezt vesd be a székrekedés ellen

„A legjobb stratégia a székrekedés ellen az, ha az étrend egészét vizsgáljuk. A rostban gazdag étrend bevezetése és a bőséges folyadékbevitel például jó kiindulópont” – mondta VenHuizen. A szakértők szerint érdemes előnyben részesíteni a teljes kiőrlésű gabonákat, a hüvelyeseket, a gyümölcsöket és a zöldségeket.

Ha pedig gyors, ám természetes segítséget keresünk a szorulásra, akkor a dietetikusok nem a narancsot, hanem a kivit ajánlják inkább. Kutatások bizonyítják, hogy napi 2 kivi elfogyasztása hozzájárul a rendszeres székletürítéshez.