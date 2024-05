Ezt árulja el a vizeleted színe

„Ha a vizelet sötét színű, szúrós szagú, az annak a jele, hogy a szervezetnek több folyadékra van szüksége” – figyelmeztetett Facebook-bejegyzésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges életmódot népszerűsítő, Merőkanál.hu elnevezésű oldala. Posztjukhoz az alábbi infografikát mellékelték, amelyen jól látszik, hogy melyik színárnyalatok jelentenek megfelelő hidratáltsági szintet, és mikor muszáj haladéktalanul meginnunk legalább egy nagy pohár vizet.

Fotó: Getty Images

Mennyi folyadékot igyunk?

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a folyadékbevitel szükséges mennyisége az életkorodtól is függ. A Merőkanál.hu egy másik posztban külön kitért arra, hogy a 60 felettieknek mennyi vizet ajánlott inniuk naponta. Ahogy az alábbi infografikán is láthatod, a kiegyensúlyozott, napi több adag zöldséget és gyümölcsöt is tartalmazó étrendet követő hölgyeknek 1,6 liter, míg az uraknak 2 liter folyadék elfogyasztását javasolják.

Fotó: Getty Images

A szakértők kiemelték továbbá, hogy a rendszeres és elegendő vízpótlás nem csupán a krónikus kiszáradás megelőzése érdekében fontos, hanem csökkenti a húgyúti fertőzés, a fogszuvasodás, a légzési zavarok, a vesekő, a székrekedés és az aranyérbetegség kialakulásának kockázatát, megakadályozhatja az időskori az elesést, valamint lassíthatja a mentális hanyatlást is.

Ez történik a testedben, ha nem iszol eleget

A belső anyagcsere-folyamatok által, a bőrön keresztüli párolgással, az izzadással, valamint vizelettel és széklettel folyamatosan veszítünk szervezetünk víztartalmából. Ha pedig ezt nem pótoljuk megfelelő arányban, annak komoly következményei lehetnek.

Kiemelt képünk forrása: Getty Images