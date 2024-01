Meg lehet enni a kivi héját? Itt a válasz

Nyilván a gyümölcs felszínét borító durva szőrök aligha tűnnek bárki számára ínycsiklandónak, mindazonáltal azoktól egy egyszerű átdörzsöléssel könnyen megszabadulhatunk. A legtöbben persze inkább biztosra mennek, azaz egy az egyben meghámozzák a kivit, és csak a húsát eszik meg. Ahogy azonban arra az IFLScience cikke felhívja a figyelmet, ezzel a módszerrel sok-sok értékes tápanyagtól fosztjuk meg magunkat. Nem is beszélve arról, hogy szükségtelenül növeljük háztartásunkban a konyhai biohulladék mennyiségét.

A kivi közkedvelt csemege, a héja viszont legtöbbször a kukában végzi. Fotó: Pixabay

A kivihéj ugyanis nemcsak ehető, de kifejezetten egészséges is. Olyannyira, hogy gazdagabb tápanyagokban, mint maga a gyümölcs! Ha a héjat is elfogyasztjuk, 50 százalékkal több rosthoz, 32 százalékkal több folsavhoz és 34 százalékkal több E-vitaminhoz jutunk. Ha pedig a C-vitamint is számításba vesszük, akkor a héj antioxidánstartalma meghaladja a kivi húsáét is. Persze ezzel együtt sem árt az óvatosság!

Az IFLScience cikke arra is rámutat ugyanis, hogy bármilyen zöldség vagy gyümölcs esetén számolni kell a növényvédőszer-maradványok jelentette szennyeződéssel, ha hámozatlanul esszük meg. Jó hír, hogy ebből a szempontból a kivi alacsony kockázatúnak tekinthető. A washingtoni székhelyű Környezetvédelmi Munkacsoport (EWG) 2004 óta minden évben összeállít egy vásárlási útmutatót a terményekről, rangsorolva 46 zöldséget és gyümölcsöt a hatósági vizsgálatok során talált szennyeződések alapján. A kivi a 2023-as listán a 38. helyen szerepel, így egyike a legbiztonságosabban fogyasztható terményeknek.

Nyilvánvalóan már csak a szőrök miatt is érdemes evés előtt alaposan megmosni és áttörölni a kivit, másrészt ezzel az esetleges növényvédőszer-maradványok nagy részétől is megtisztíthatjuk. A szőrök kapcsán azt is érdemes megemlíteni, hogy kalcium-oxalát kristályaik mikrosérüléseket okozhatnak a szájnyálkahártyán, majd amint a gyümölcsben lévő savak érintkezésbe kerülnek ezekkel a vágásokkal, fájdalmas irritáció léphet fel. Mindezeken túl a héj elfogyasztása nem javasolt vesekövességgel érintettek számára, mert az oxalátok a szervezetben kalciumhoz kötődve súlyosbíthatják az állapotukat.