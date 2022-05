A vashiány gyakori problémának számít, általában fáradtsággal, koncentrációs zavarokkal és motiválatlansággal jár. Ezek a tünetek pajzsmirigyzavarra is utalhatnak, ám a legtöbben egyedül a vas csökkent mennyiségének tudják be. Pedig könnyen lehet, hogy pajzsmirigyprobléma is fennáll, ugyanis a vashiány könnyen indukálhatja a zavart. Hogy miért, azt dr. Békési Gábor PhD, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigyspecialistája magyarázta el.

A vas szerepe

A vas igen fontos nyomelem a szervezetben, hiányában számtalan probléma adódik. A vas a vörösvértestek festékanyagának, a hemoglobinnak a fontos alkotórésze - ehhez kapcsolódik az oxigén, így kerül a sejtekhez, szövetekhez. Ezen kívül az izomfelépítésben is jelentős szerepe van, ugyanis az ún. mioglobin részét is képezi a vas, ami pedig az izmokban az oxigénmegkötésért felelős. Mivel a szervezet magától nem képes előállítani, ezért táplálkozással kell fedezni a szükségletet. Bár több zöldség és gyümölcs is tartalmaz vasat, ám a legjobban állati eredetű táplálékokból (főleg vörös húsokból) szívódik fel. A vas hiánya gyakori probléma, és leginkább vashiányos vérszegénység kapcsán jön szóba, pedig a pajzsmirigy működésére is komoly hatást gyakorol.

A vashiány egyik jellemző tünete a fáradtság, ami pajzsmirigyzavar esetén is fennállhat.

Vas és TPO

A TPO (tireoperoxidáz enzim) egy katalizátor, mely a pajzsmirigyhormonok szintéziséért felel, így elengedhetetlen a szerv normál hormontermeléséhez. Azonban a TPO működéséhez elegendő mennyiségű vasra van szükség, ezért, ha a vasraktárak kiürültek, nem tud kellő mennyiségű T3 és T4 termelődni. Ilyenkor pajzsmirigy-alulműködés alakul ki.

A vashiány és a pajzsmirigy-alulműködés tünetei igen hasonlóak. Gyakori tehát, hogy amikor fény derül az egyik állapotra, úgy a másikat már nem is ellenőriztetik, pedig könnyen lehet, hogy a két zavar egyszerre áll fent, és mindkettőt kezelni szükséges - hívja fel a figyelmet dr. Békési Gábor, aki hozzátette, egyes tanulmányok szerint vashiány esetén a pajzsmirigyhormonok lebontása is fokozódik.

Gyógyszeres kezeléssel a panaszok megszűnnek

A vashiány enyhe esetben megfelelő étrend összeállításával orvosolható, ám ha nagyobb mértékű a hiány, úgy gyógyszeres kezelésre, legrosszabb esetben vénás vaspótlásra van szükség. A pajzsmirigy-alulműködés szintén gyógyszeresen kezelhető, így, ha a két állapotot megfelelő terápiával kezelik, az olyan zavaró tünetek, mint a fáradékonyság, depresszió és a koncentrációs zavarok csökkennek/megszűnnek.