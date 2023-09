Az elmúlt hetekben te is észrevehetted, hogy egyre több önismereti teszttel és tudásmérő kvízzel találkozhatsz oldalunkon. A legutóbb például az mértük fel, hogy olvasóink vajon mennyit tudnak az egyik nélkülözhetetlen, ám gyakran elfeledett nyomelemről, a vasról. Mutatjuk, milyen eredménnyel zártak a kvíz kitöltői, illetve mely kérdésekkel fogtunk ki a legtöbb emberen.

Nem is rossz

A kvíz kitöltőinek 48,5 százaléka 3-5 pontot ért el a 10-ből, míg 41,6 százalékuk a kérdések több mint felére jól válaszolt, így 6-8 ponttal zárta a tesztet. 9-10 pontot igen kevesen, alig 90-en értek el (a kitöltők 6,2 százaléka), de még kevesbben – mintegy 50-en (3,7%) – voltak azok, akik 0-2 ponttal fejezték be a kvízt.

A kvíz kitöltőinek többsége ezt látta a teszt végén.

Voltak kérdések, amelyekre kifejezetten sokan tudták a jó választ. Azt például szinte mindenki – legalábbis a kvíz kitöltőinek 76,3 százaléka – tudja, hogy a spenótimádó hős tengerész, Popeye biztosan nem küzd vashiányos vérszegénységgel, ellentétben sápatag Hófehérkével és a megállás nélkül alvó Csipkerózsikával. A többség (71,9 százalék) pedig azzal is tisztában van, hogy 10 éves korig nemtől függetlenül 6-10 milligramm vas bevitele szükséges naponta, míg 11 éves kortól a lányoknak/nőknek 15-18, a fiúknak/férfiaknak pedig 8-12 milligramm a napi igény.

Azt szinte mindenki tudja, hogy Popeye miért nem lehet vashiányos.

A válaszadók 85,3 százaléka azt is eltalálta, hogy melyik körömelváltozás utalhat vashiányra – a körömlemezen megjelenő függőleges barázdák. Ezenkívül gyakori az úgynevezett kanálköröm, vagyis a szarulemez homorúvá válása is. Mivel azonban a válaszadók 11 százaléka arra tippelt, hogy a körmök felpúposodása, megvastagodása jelzi a bajt, itt megjegyeznénk, hogy ezek az elváltozások sem jelentenek jót – a vashiány helyett viszont inkább körömgombára érdemes gyanakodni ilyenkor.

A kitöltők mintegy 70 százaléka azt is jól tudta – vagy jó tippelte meg –, hogy a vashiány egy népbetegség, ugyanis a fejlett országok lakosságának nagyjából 60-80 százalékát is érintheti. Majdnem 20 százalék azonban úgy gondolta eddig, hogy a vashiány kizárólag tinédzser lányokat és fogamzóképes korú nőket érinti. Éppen ezért fontos újra kihangsúlyozni: a probléma a férfiak körében is előfordul, a nehéz fizikai munka, a sportolás, illetve a rendszeres alkoholfogyasztás pedig még tovább fokozza a hiánybetegség kialakulásának kockázatát.

Ezek a kérdések sok olvasónkon kifogtak

Már rögtön a kvíz első kérdésére elég sok helytelen válasz érkezett. A válaszadók többsége (több mint 43 százaléka) ugyanis a második válaszlehetőségre kattintott – ők talán nem vették észre a kérdésben a „nem” szócskát, és tévedésből a vas legfontosabb szerepét jelölték be. A megfelelő vasszint emellett az enzimek, az immunrendszer, az agy, a vázizmok és a szívizomzat egészséges működéséhez is lényeges – a túlzott gázképződést azonban nem előzi meg.

A vashiány egyik legfurcsább jele a nem élelmiszernek számító anyagok, például a jég iránti sóvárgás – ezt választ azonban csupán a válaszadók alig harmada jelölte meg. A kvíz kitöltőinek többsége (44,4 százaléka) inkább a második lehetőségre szavazott. Ők ugyan jól emlékeztek, hogy valóban lehet összefüggés a vashiány és a végtagok hőmérséklete között, csakhogy a hiánybetegség miatt kialakuló vérszegénység nem a szokásosnál melegebbé, hanem hidegebbé teszi a kéz- és lábfejeket. De hasonló a helyzet a hajjal is: olvasóink harmada helyesen gondolta, hogy tincseink állapotát is befolyásolhatja a túl alacsony vasszint, azonban ez nem színváltozásban, hanem sokkal inkább gyengeségben, töredezettségben és fokozott hullásban nyilvánul meg.

Ennél a kérdésnél pedig a válaszadók döntő többsége, csaknem 60 százaléka kizárta, hogy a torokban megjelenő gombócérzést a vashiány idézi elő – pedig valójában ez, valamint a torokszorítás és nyelési nehézség az egyik legjellemzőbb tünet a gyengeség, a hajhullás és a körömtöredezés mellett. Amit azonban valóban egy másik probléma számlájára írhatsz, az az éjszakai izzadás.

Vedd komolyan az árulkodó jeleket!

Ha esetleg kvízünk alapján felmerült benned a gyanú, hogy talán te is vashiánnyal küzdesz, akkor minél előbb fordulj szakemberhez, és ellenőriztesd szervezeted vasszintjét. Az időben felfedezett probléma viszonylag könnyen, még a komolyabb szövődmények kialakulása előtt orvosolható – mindössze egy vasban gazdag étrend kialakítására, illetve szükség esetén az étrend-kiegészítők vagy a vényre kapható vaspótló gyógyszerek szedésére kell odafigyelni. Kivételes esetekben – például nagy mennyiségű vér vesztésénél vagy felszívódási problémák fennállásánál – intravénás vaspótlást is elrendelhet a kezelőorvos.

Nyitóképünk forrása: George De Sota/Newsmakers/Getty Images