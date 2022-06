Ilyen az élet kukoricaallergiával

A kukoricát számos termék előállításához felhasználják, ezért az allergiásoknál több dolog is panaszokat okozhat – figyelmeztetett korábbi cikkében a The Atlantic.



A sótól is rosszul lehetünk

Akinél kukoricaallergiát állapítanak meg, a diagnózis utáni első pillanatokban talán azt gondolja: „végül is, lehetne rosszabb – legfeljebb majd nem eszem popcornt, és valahogy nemet tudok mondani a főtt- és grillezett kukoricára is.” A dolog viszont nem ilyen egyszerű, ugyanis a sárga csöveket nemcsak önmagukban fogyasztjuk, hanem adalékanyagok gyártásához is felhasználják.

Így fordulhat elő például, hogy egy kukoricaallergiás rosszul érzi magát, ha megsózza az ételt (a konyhasóban lévő dextróz miatt), palackozott jeges teát iszik, vagy zacskós salátát fogyaszt (a citromsavtartalom miatt), de a szupermarketekben kapható húsok és halak sem ajánlottak (utóbbiakat kukoricakeményítőbe márthatják fagyasztás előtt).

Ezenkívül nem mindegy, honnan szerzik be a pékárut, a tejet, de még az sem, honnan származik a gyümölcs, amely a tányérjukra kerül. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy ezek viaszolásához kukoricaszármazékokat is felhasználnak. És ezek csak a jéghegy csúcsát jelentik, ugyanis nagyon nehéz olyan élelmiszert találni, amely nem tartalmaz módosított keményítőt, xantán gumit, xilitet, glutént, maltodextrint vagy más kukoricaszármazékokat.

Nem elég csak a kukoricáról lemondani, az adalékanyagokra is figyelni kell. (Kép: 123rf)

A szappan sem mindegy

A táplálkozáson kívül az élet több területén is körültekintőnek kell lenniük. Nem mindegy például, milyen szappant használnak, emellett a kézfertőtlenítők összetevőit is mindig el kell olvasniuk. És nem árt, ha fejből tudják, milyen összetevők esetén kell azonnal nemet mondaniuk az adott termékre.

Mik a kukoricaallergia tünetei?

A panaszok lehetnek enyhébbek, amilyen például a fejfájás, az ekcéma, a száj viszketése, a kiütések, a bágyadtságérzet, az asztma, az orrfolyás. Súlyosabb esetben ingadozó vérnyomással, migrénnel, a száj és a légutak komolyabb duzzanatával, nyelési nehézségekkel, hányingerrel, hányással, hasmenéssel, szapora szívveréssel, de akár eszméletvesztéssel és keringési sokkal is számolhat a kukoricaallergiás beteg. Gyerekeknél hiperaktivitást is észlelhetünk.

Ha orvosi vagy kórházi kezelésre szorulnak, a gyógyszerekkel és az infúzióval is vigyázniuk kell - az infúziós tasakok gyártásánál például dextrózt is használnak. Emellett az egyszerű éttermi látogatás vagy egy rövid utazás is rémálom lehet, de legalábbis folyamatos éberséget igényel.

Az ajánlott élelmiszerek listája viszont igen rövid: legjobb, ha a kukoricaallergiások helyi biogazdaságokból vásárolt, friss ételeket esznek, amelyeket fagyasztással tudnak tartósítani.